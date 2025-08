A forint ünnepe – kvízzel emlékezünk meg nemzeti valutánkról!

1946. augusztus 1-jén vezették be hivatalosan a forintot Magyarországon, az addigi pengőt leváltva. Ez volt a második világháborút követő gazdasági stabilizáció egyik kulcsfontosságú lépése. Azóta a forint sok mindent átélt – inflációt, rendszerváltást, tervezett euróbevezetést, bankjegycsere-programot, de még mindig velünk van. A forint napja egy fontos ünnep hazánkban.

A forint napja: a forint nemcsak fizetőeszköz, hanem nemzeti jelkép is. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Forint napja - nemzeti jelkép és történelmi tanú

A forint több mint egy pénznem – a magyar gazdaságtörténet egyik állandó szereplője. Az elmúlt évtizedek során a forint bankjegyei és érméi többször is megújultak, tükrözve a technológiai fejlődést és a biztonsági követelményeket. A jelenlegi bankjegyek és érmék nemcsak praktikusak, hanem kulturális üzenetet is hordoznak – történelmi személyiségek, magyar tájak és építmények jelennek meg rajtuk. Bár az euró bevezetése időről időre felmerül, a forint még mindig fontos része identitásunknak. A forint napja nemcsak egy gazdasági esemény, hanem lehetőség arra is, hogy megálljunk, és értékeljük, milyen hosszú utat tett meg hazánk saját pénzneme.

