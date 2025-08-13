Olyan fogászati centrum nyit ki hamarosan, ami kuriózum lesz a térségben - videóval

A fogászati centrum neve már megvan, Aviora Med néven nyitnak szeptemberben Békéscsaba frekventált, jól megközelíthető helyén, a Dr. Becsey Oszkár utcában, a parkolást az ingatlanon belül is biztosítják.

A fogászati centrum szeptemberben nyit Békéscsabán. Fotó: Dinya Magdolna

Komplex szolgáltatást nyújt majd az új fogászati centrum

Ahogy a tulajdonosok fogalmaztak, komplex fogászati szolgáltatást nyújtanak egy helyen. A legprecízebb digitális technikákat használják a szakemberek az összes területen. A fogorvosi diagnosztikát egy modern, háromdimenziós képalkotó eljárás szolgálja, melynek segítségével a legapróbb részletek is felderíthetők (CBCT). Panoráma röntgen, teleröntgen és intraorális röntgen is segíti a komplex fogászati eljárást.

Rövid várakozási időt biztosítanak

Összeállt az orvosi csapat is, dr. Mester Mónika Klára fogszabályzó szakorvos, dr. Bartha Elvira fogorvos, dr. Megyeri Csilla fogorvos és dr. Csík Dávid fogorvos. Rugalmas időpont-egyeztetést, rövid várakozási időt biztosítanak, ennek mikéntjéről, részleteiről hamarosan tájékoztatást is nyújtanak.