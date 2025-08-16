Harsonaszó töltötte be a teret, hétfőn jön a ráadás - galériával, videóval

Flashmobbal lepték meg a járókelőket a harsonások pénteken Békéscsabán. Kalmár Zoltán művésztanár elmondta, főleg könnyűzenei, szórakoztató muzsikákkal készültek; rövid idő alatt igyekeztek nagy hatást kiváltani a hallgatóságból. Hétfőn jön a ráadás: az esti hangversenyen a kurzus oktatóiból és résztvevőiből álló kamaraformációk mutatkoznak be. A program sokszínű és zenetörténeti korokon átívelő lesz.

Harsány zenékkel szórakoztatták a flashmobon az alkalmi közönséget. Fotó: Bencsik Ádám

A flashmob után is jön még meglepetés

– A közönség találkozhat Papp Mátyás, jazz-harsonaművésszel is. Felcsendül többek között Johann Sebastian Bach egyik chaconne-jának harsonaegyüttesre készült átirata, de a koncertlátogatók részesei lesznek egy ősbemutatónak is. Aki szereti a rézfúvós kamarazenét, s kíváncsi rá, hogyan tölti be több mint negyven harsona hangja a nagytemplomot, mindenképpen jöjjön el. A belépés ingyenes, de adományokat az evangélikus egyház javára örömmel elfogadunk – részletezte Kalmár Zoltán.