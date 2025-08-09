augusztus 9., szombat

Emőd névnap

30°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

38 perce

Különös hírek terjedtek Fényesről, a katasztrófavédelem is megszólalt az ügyben

Címkék#szabadstrand#Fényesen#csúszda

Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 9-én.

Beol.hu

Az internetes közösségi oldalon elterjedt a hír, hogy lezuhant egy repülőgép Fényesen pénteken kora este. 

fényes, Amateur,Astronomer,Looking,At,The,Evening,Skies,,Observing,Planets,,Stars,
Repülőgép zuhant le, vagy más történt Fényesen? 
Forrás:  Illusztráció: Shutterstock

Tisztázták, lezuhant-e repülő Fényesen péntek este

Utánajártunk, történt-e tragédia.

Megnéztük, milyen lett a vadonatúj csúszda a népszerű játszótéren – videóval

Boldogok lehetnek a kicsik és a szüleik, nagyszüleik. Jelentős, várva várt felújítás zajlik az egyik legnépszerűbb Békés vármegyei játszótéren, amelyre rendre tele van gyermekekkel.

Jelentős felújítás zajlik a Széchenyi ligeti játszótéren, az  egyik narancssárga csúszda immár használható is a gyermekek örömére Fotó: Beol.hu


Lóvá tett egy franciát a magát lótenyésztőnek kiadó férfi

Lovat adott el egy férfi egy francia vevőnek, ám az állat sosem jutott el a címzetthez. A vételár jó része bezzeg elfolyt, úgy tűnik, mindezt nem lehet megúszni büntetlenül...

csalás, lovak, internet, páros
Lovat ígért a férfi, de csak lóvá tette francia vevőjét.
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mutatjuk a TOP 3 legfurcsább kérdést Békéscsabáról, amit az AI-hoz küldtek

Bár sokan még mindig csak egyszerű kérdéseket tesznek fel, egyre többen fordulnak komolyabb ügyekkel is a digitális segítőhöz. A mesterséges intelligencia ma már egészségi, párkapcsolati és más személyes témákban is kap tanácskérő üzeneteket. Megnéztük, mire kíváncsiak azok, akik Békéscsabáról faggatóznak – és melyek a legfurcsább kérdések.

Mesterséges intelligencia: mutatjuk a legfurcsább Békéscsabai kérdéseket, amit az AI-hoz küldtek. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Halálos balesetet szenvedett egy mentőtiszt és a párja

Közlekedési balesetben meghalt egy fiatal mentőtiszt és a vele egy gépkocsiban utazó férje - közölte az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook-oldalán

Szigeti Barbara Júlia, valamint a vele egy gépkocsiban utazó férje vesztette életét
Forrás: Facebook

Nem működik az EESZT, de van mód a gyógyszerek kiváltására

Több állami e-ügyintézési rendszer is meghibásodott péntek délután, ám a legtöbbjük már helyreállt. Az EESZT azonban továbbra sem működik, ami akadályozza a felhőalapú receptkiváltást és a betegdokumentumok elérését.

Bár leállt az EESZT, van lehetőség a receptek kiváltására. Illusztráció: Shutterstock

Óriási érdeklődés mellett zajlik a Szanafeszt - videóval, galériával

Szombaton a reggeli órákban megkezdődött a SZANAFESZT – az I. Szanazugi Családi Nap és Fesztivál. A Doboz-Szanazugban, a szabadstrandon életre hívott program számos érdekességet tartogat. A rendezvény iránt óriási az érdeklődés.

I. Szanazugi Családi Nap és Fesztivál

Fotók: beol.hu











 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu