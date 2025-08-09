38 perce
Különös hírek terjedtek Fényesről, a katasztrófavédelem is megszólalt az ügyben
Az internetes közösségi oldalon elterjedt a hír, hogy lezuhant egy repülőgép Fényesen pénteken kora este.
Tisztázták, lezuhant-e repülő Fényesen péntek este
Utánajártunk, történt-e tragédia.
Megnéztük, milyen lett a vadonatúj csúszda a népszerű játszótéren – videóval
Boldogok lehetnek a kicsik és a szüleik, nagyszüleik. Jelentős, várva várt felújítás zajlik az egyik legnépszerűbb Békés vármegyei játszótéren, amelyre rendre tele van gyermekekkel.
Lóvá tett egy franciát a magát lótenyésztőnek kiadó férfi
Lovat adott el egy férfi egy francia vevőnek, ám az állat sosem jutott el a címzetthez. A vételár jó része bezzeg elfolyt, úgy tűnik, mindezt nem lehet megúszni büntetlenül...
Mutatjuk a TOP 3 legfurcsább kérdést Békéscsabáról, amit az AI-hoz küldtek
Bár sokan még mindig csak egyszerű kérdéseket tesznek fel, egyre többen fordulnak komolyabb ügyekkel is a digitális segítőhöz. A mesterséges intelligencia ma már egészségi, párkapcsolati és más személyes témákban is kap tanácskérő üzeneteket. Megnéztük, mire kíváncsiak azok, akik Békéscsabáról faggatóznak – és melyek a legfurcsább kérdések.
Halálos balesetet szenvedett egy mentőtiszt és a párja
Közlekedési balesetben meghalt egy fiatal mentőtiszt és a vele egy gépkocsiban utazó férje - közölte az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook-oldalán.
Nem működik az EESZT, de van mód a gyógyszerek kiváltására
Több állami e-ügyintézési rendszer is meghibásodott péntek délután, ám a legtöbbjük már helyreállt. Az EESZT azonban továbbra sem működik, ami akadályozza a felhőalapú receptkiváltást és a betegdokumentumok elérését.
Óriási érdeklődés mellett zajlik a Szanafeszt - videóval, galériával
Szombaton a reggeli órákban megkezdődött a SZANAFESZT – az I. Szanazugi Családi Nap és Fesztivál. A Doboz-Szanazugban, a szabadstrandon életre hívott program számos érdekességet tartogat. A rendezvény iránt óriási az érdeklődés.
