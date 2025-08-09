Különös hírek terjedtek Fényesről, a katasztrófavédelem is megszólalt az ügyben

Az internetes közösségi oldalon elterjedt a hír, hogy lezuhant egy repülőgép Fényesen pénteken kora este.

Repülőgép zuhant le, vagy más történt Fényesen?

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Tisztázták, lezuhant-e repülő Fényesen péntek este

Utánajártunk, történt-e tragédia.

Megnéztük, milyen lett a vadonatúj csúszda a népszerű játszótéren – videóval

Boldogok lehetnek a kicsik és a szüleik, nagyszüleik. Jelentős, várva várt felújítás zajlik az egyik legnépszerűbb Békés vármegyei játszótéren, amelyre rendre tele van gyermekekkel.

Jelentős felújítás zajlik a Széchenyi ligeti játszótéren, az egyik narancssárga csúszda immár használható is a gyermekek örömére Fotó: Beol.hu



Lóvá tett egy franciát a magát lótenyésztőnek kiadó férfi

Lovat adott el egy férfi egy francia vevőnek, ám az állat sosem jutott el a címzetthez. A vételár jó része bezzeg elfolyt, úgy tűnik, mindezt nem lehet megúszni büntetlenül...

Lovat ígért a férfi, de csak lóvá tette francia vevőjét.

Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Mutatjuk a TOP 3 legfurcsább kérdést Békéscsabáról, amit az AI-hoz küldtek

Bár sokan még mindig csak egyszerű kérdéseket tesznek fel, egyre többen fordulnak komolyabb ügyekkel is a digitális segítőhöz. A mesterséges intelligencia ma már egészségi, párkapcsolati és más személyes témákban is kap tanácskérő üzeneteket. Megnéztük, mire kíváncsiak azok, akik Békéscsabáról faggatóznak – és melyek a legfurcsább kérdések.

Mesterséges intelligencia: mutatjuk a legfurcsább Békéscsabai kérdéseket, amit az AI-hoz küldtek. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Halálos balesetet szenvedett egy mentőtiszt és a párja

Közlekedési balesetben meghalt egy fiatal mentőtiszt és a vele egy gépkocsiban utazó férje - közölte az Országos Mentőszolgálat szombaton a Facebook-oldalán.

Szigeti Barbara Júlia, valamint a vele egy gépkocsiban utazó férje vesztette életét

Forrás: Facebook

Nem működik az EESZT, de van mód a gyógyszerek kiváltására

Több állami e-ügyintézési rendszer is meghibásodott péntek délután, ám a legtöbbjük már helyreállt. Az EESZT azonban továbbra sem működik, ami akadályozza a felhőalapú receptkiváltást és a betegdokumentumok elérését.

Bár leállt az EESZT, van lehetőség a receptek kiváltására. Illusztráció: Shutterstock

Óriási érdeklődés mellett zajlik a Szanafeszt - videóval, galériával

Szombaton a reggeli órákban megkezdődött a SZANAFESZT – az I. Szanazugi Családi Nap és Fesztivál. A Doboz-Szanazugban, a szabadstrandon életre hívott program számos érdekességet tartogat. A rendezvény iránt óriási az érdeklődés.