Tanácskozás

42 perce

Határon átnyúlva: új programot indítottak a felnőttképzésben

Címkék#szemlélet#Kanta Szakképző Központ#Szakács István#térség#Békéscsabai Szakképzési Centrum#program#turizmus#projekt

Határon átnyúló együttműködés létrejöttén dolgoznak a szakemberek. A kézdivásárhelyi Kanta Szakképző Központ adott otthont a szakmai egyeztetésnek, amelyet a napokban tartottak a felnőttképzési lehetőségek bővítése jegyében.

dr. Nagy Szilvia

A kézdivásárhelyi tanácskozáson letették a határon átnyúló felnőttképzés együttműködésének kereteit. Három meghatározó szakmai vezető – Fejér László Ödön szenátor, az RMDSZ politikusa és a szakképzőközpont egyik ötletgazdája, Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója, valamint Szakács István, a Kanta Szakképző Központ vezetője – is részt vett az egyeztetésen.  A Maszol.ro hírportál információi szerint a felek közösen vitatták meg, hogyan lehet hatékonyabban összehangolni a képzési kínálatot a munkaerőpiac aktuális és jövőbeli elvárásaival.

Új távlatok a felnőttképzésben – partnerség Békéscsaba és Kézdivásárhely között
Fejér László Ödön szenátor és Szakács István a békéscsabai partnerekkel tárgyal. Fotó: Gábor Balázs

Rugalmas, célzott és gyakran újragondolt felnőttképzési kínálat kell

Hangsúlyt kapott a gyakorlatorientált oktatás, valamint a vállalatokkal való együttműködés erősítése. A Békéscsabai Szakképzési Centrum és a Kanta Szakképző Központ közös projekt elindításában is megállapodott: a 2025 szeptemberében induló új felnőttképzési program a turizmus-vendéglátás ágazatra fókuszál, amely a térség adottságait nézve is kiemelkedő fejlődési potenciállal bír. 

Fejér László Ödön szenátor hangsúlyozta; a szakmai összefogás példaértékű nemcsak Háromszék, hanem az egész székelyföldi régió számára is.

– A cél az, hogy a fiataloknak és a pályamódosítóknak is valós lehetőséget biztosítsunk a boldogulásra szülőföldjükön – fűzte hozzá.

A felnőttképzési együttműködés megerősítheti a térség gazdaságát

A Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója, Mucsi Balázs kiemelte, a közös képzések révén nemcsak tudást, hanem tapasztalatot és piacképes szemléletet is átadnak, diákjaik Pekingtől Vietnámig a legelitebb szállodákba is eljutnak. Az új program bevezetése csak a kezdet: a hosszú távú együttműködés keretében újabb szakterületek felé is nyitnának.

 

 

