Ez iszonyúan erős volt, felforgatták a parkot – rengeteg képpel

Címkék#CsabaParkban#Dj Coby#jégfüst#buli#Békéscsaba

Ledrúd, síp, konfetti, torta, jégfüst és, persze, a Katapult Dj csapata színesítette az éjszakát.

Nyemcsok László

A péntek éjszakán csupán két dolgot kellett megjegyezni a békéscsabai CsabaParkban: Zsámó, valamint a Katapult Dj csapata! A rezidens Dj Coby volt. A menetelés folytatódik, pénteken érkezik Leila.

Park Békéscsaba szuper hangulat

Fotók: Park Békéscsaba/Facebook

 

 

 

 

 

