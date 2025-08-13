Felejthetetlen
3 órája
Ez iszonyúan erős volt, felforgatták a parkot – rengeteg képpel
Ledrúd, síp, konfetti, torta, jégfüst és, persze, a Katapult Dj csapata színesítette az éjszakát.
A péntek éjszakán csupán két dolgot kellett megjegyezni a békéscsabai CsabaParkban: Zsámó, valamint a Katapult Dj csapata! A rezidens Dj Coby volt. A menetelés folytatódik, pénteken érkezik Leila.
Park Békéscsaba szuper hangulatFotók: Park Békéscsaba/Facebook
