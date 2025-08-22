augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Csorvás

36 perce

Harminckét millióból fejleszthetnek Csorváson

Négy projekt megvalósítását célozta meg a csorvási önkormányzat a Versenyképes Járások Program keretében elnyert 32 millió 738 ezer forintos vissza nem térítendő támogatásból.

Gajdács Pál

A közlekedés és közbiztonság fejlesztésére 4,5 millió Ft.-ot nyertek el, amiből a vasútállomásnál lévő buszváró cseréjére, a városi buszvárók felújítására, két új, rendszámfelismerésre is alkalmas kamera beszerzésére költhetnek. Közterületek és zöldfelületek karbantartására, fejlesztésére 15 millió 361 ezer forintot fordítanak, amit egyebek mellett karbantartó gépek és eszközök, emelőgép és aszfaltvágógép beszerzését jelenti. A játszótér fejlesztésére 9,2 millió Ft.-ot költhetnek. Gazdaság- és turizmusfejlesztésre 3 millió 677 ezer Ft.-ot nyertek el, amit információs és tájékoztató táblák, fénydekoráció, fotópont és napelemes lámpák beszerzésére fordítanak. 

A támogatói okiratot Dr. Takács Árpádtól Vereskáné Salla Valéria alpolgármester vette át Fotó: Lehoczky Péter

A támogatói okiratot Dr. Takács Árpád, Békés vármegyei főispántól Vereskáné Salla Valéria alpolgármester vette át.

 

 

