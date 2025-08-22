Harminckét millióból fejleszthetnek Csorváson

A közlekedés és közbiztonság fejlesztésére 4,5 millió Ft.-ot nyertek el, amiből a vasútállomásnál lévő buszváró cseréjére, a városi buszvárók felújítására, két új, rendszámfelismerésre is alkalmas kamera beszerzésére költhetnek. Közterületek és zöldfelületek karbantartására, fejlesztésére 15 millió 361 ezer forintot fordítanak, amit egyebek mellett karbantartó gépek és eszközök, emelőgép és aszfaltvágógép beszerzését jelenti. A játszótér fejlesztésére 9,2 millió Ft.-ot költhetnek. Gazdaság- és turizmusfejlesztésre 3 millió 677 ezer Ft.-ot nyertek el, amit információs és tájékoztató táblák, fénydekoráció, fotópont és napelemes lámpák beszerzésére fordítanak.

A támogatói okiratot Dr. Takács Árpád, Békés vármegyei főispántól Vereskáné Salla Valéria alpolgármester vette át.