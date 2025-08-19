augusztus 19., kedd

Félmilliárdos fejlesztés kezdődik Dévaványán

A csapadékvíz-elvezető rendszer megújítására 501 millió forintos támogatást kapott Dévaványa.

Nyemcsok László

Jóváhagyták Dévaványa város pályázatát, amit még 2022-ben nyújtottak be a csapadékelvezető rendszer felújítására. A döntés értelmében 501 millió forint támogatást nyertek, jelenleg a támogatási szerződés megkötése zajlik.

Valánszki Miklós Róbert polgármester elmondta, a projekt közel 4 km hosszú szakaszt érint, ahol a meglévő rendszert újítják fel.

– Eredetileg mederburkolást terveztünk, azonban időközben az Európai Unió elvárásai változtak, ma már a vizek helyben tartására helyezik a hangsúlyt – hangsúlyozta a polgármester. – Ennek megfelelően főként földmedrű árkok kialakítását végezhetjük el, de természetesen a műtárgyak, támfalak és átereszek is megújulnak. A projekt átdolgozása megkezdődött, hogy megfeleljen az új irányelveknek, és a lehető legtöbb előnyt nyújtsa közösségünk számára.

 

 

