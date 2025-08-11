1 órája
Elhunyt Fejes Antal, a legendás iskolaigazgató
Elhunyt Fejes Antal, a békési, a Békés vármegyei, a hazai zenei élet kiemelkedő alakja, a Békési Zeneiskola egykori igazgatója. Fejes Antal, a nagyszerű ember és szakember 83 éves korában hunyt el.
Fejes Antal halálra megrázta a közvéleményt, sokan búcsúznak a kiváló pedagógustól, zenei tekintélytől. Az egykori igazgatóról megemlékezett Kálmán Tibor, Békés polgármestere is.
Fejes Antalról a város polgármestere is megemlékezett
„Fejes Tóni bácsi, ahogy legtöbben ismertük és szerettük az egykori Békés-tarhosi Énekiskolában tanulva vált a Kodály-féle zenepedagógia meghatározó gyakorlójává. Négy évtizeden át vezette a békési zeneiskolát, fáradhatatlan elhivatottsággal, magas szakmai színvonalon. Igazgatói munkássága alatt nemcsak generációk zenei nevelését irányította, hanem a kodályi elvek szellemében formálta a fiatalok zenei ízlését és emberi értékrendjét.” – fogalmazott Facebook-oldalán Kálmán Tibor.
Mint írja, szerepe meghatározó volt a Békés-tarhosi Zenei Napok életre hívásában és több évtizedes sikeres megrendezésében, melynek köszönhetően a magyar zenei élet legnagyobbjai érkeztek Békésre. Közösségépítő ereje, szervezőkészsége és szakmai tekintélye maradandó nyomot hagyott Békés kulturális életében. Pedagógusként mindig hitt abban, hogy a zene mindenkié, és hogy a tehetséget a legkorábbi életszakasztól kezdve gondozni, fejleszteni kell. Munkásságát számos elismerés övezte, többek között a Magyar Arany Érdemkereszt és a Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevele. Nyugdíjba vonulása után is rendszeresen visszajárt Békésre, látogatta zenei eseményeket.
Nagy szeretettel fogadták őket a településen
Fejes Antal 2006-ban döntött úgy, hogy távozik a Békés Városi Alapfokú Művészeti Iskola éléről. Az országos szinten is elismert szakember több mint negyven éven át töltötte be az intézményvezetői tisztséget.
A szakember a Békés Megyei Hírlapnak akkor adott interjújában elmondta, hogy 1965-ben a településen nagyon nagy szeretettel fogadták őket, a feleségével, Fejesné Pálffy Zsuzsával együtt. Mint megfogalmazta, komoly előnyt jelentett, hogy az iskolát a saját elképzeléseik szerint alakíthatták, formálhatták, amit segített a lelkes, összetartó tanári kar, a szülők és a település mindenkori vezetése. Az intézmény pedagógusai közül több szaktanár az iskola egykori növendéke volt, a tantestületből sokan országos és megyei versenyeken szerepeltek eredményesen tanítványaikkal.
Sikert sikerre halmozott az intézmény
Az intézmény Fejes Antal több mint negyvenéves igazgatói tevékenysége alatt sikert sikerre halmozott. A teljesség igénye nélkül elnyerte a Magyar Zeneiskolák Szövetségének legmagasabb szakmai elismerését, de az általa vezetett vonószenekar több alkalommal is eredményesen szerepelt az országos fesztiválokon. A pedagógiai munka, a népszerű gyermekoperák, a fúvószenekar, a vonószenekar, a zeneóvoda, a néptáncos élet megteremtése mellett komoly elismerést szerzett országszerte a Békés- tarhosi Zenei Napok rendezvénysorozata is.
Az idő megállíthatatlan
– Az elmúlt évtizedekben az iskola és az itt tanuló gyerekek jelentették a mindennapjainkat, sok örömet és élményt adtak nekünk – tette hozzá akkor a szakember. Mint elmondta, Szegedre költöztek, hogy közelebb kerülhessenek a családhoz, az unokáikhoz.
„Fájó szívvel hagyjuk itt az iskolát, a békési embereket, hiszen életünk meghatározó részei voltak. Sok szép emlékkel gazdagodtunk, de az idő megállíthatatlan.”
Fejes Antal ezer szállal kötődött a megyéhez
Fejes Antal csellótanár 1942-ben született Békéscsabán, zenei tanulmányait a híres Békés-Tarhosi első magyar Énekiskolában kezdte. Főiskolai tanulmányait Szegeden végezte, majd a békéscsabai zeneiskolában kezdett tanítani. A megyei vezetés hamar felfigyelt az ifjú, ambiciózus tanárra: 1965-ben, 23 éves korában kinevezték a békési zeneiskola igazgatójává, mely pozíciót 41 éven át töltötte be. 1960 óta játszott a Békéscsabai, majd a Békés Megyei Szimfonikus Zenekarban. Szólamvezetői posztját 2019-ben adta át Sándor Ottó kollégájának.
Évtizedekig szervezője és művészeti vezetője volt a Békés-tarhosi Zenei Napoknak. Tarhosra a zenei világ színe-java szívesen jött fellépni, így többek között Ferencsik János, Kocsis Zoltán, Simándy József, a Bartók vonósnégyes és sokan mások is.