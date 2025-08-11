Elhunyt Fejes Antal, a legendás iskolaigazgató

Fejes Antal halálra megrázta a közvéleményt, sokan búcsúznak a kiváló pedagógustól, zenei tekintélytől. Az egykori igazgatóról megemlékezett Kálmán Tibor, Békés polgármestere is.

Fejes Antal remek ember és szakember volt.

Forrás: MMA

Fejes Antalról a város polgármestere is megemlékezett

„Fejes Tóni bácsi, ahogy legtöbben ismertük és szerettük az egykori Békés-tarhosi Énekiskolában tanulva vált a Kodály-féle zenepedagógia meghatározó gyakorlójává. Négy évtizeden át vezette a békési zeneiskolát, fáradhatatlan elhivatottsággal, magas szakmai színvonalon. Igazgatói munkássága alatt nemcsak generációk zenei nevelését irányította, hanem a kodályi elvek szellemében formálta a fiatalok zenei ízlését és emberi értékrendjét.” – fogalmazott Facebook-oldalán Kálmán Tibor.

Mint írja, szerepe meghatározó volt a Békés-tarhosi Zenei Napok életre hívásában és több évtizedes sikeres megrendezésében, melynek köszönhetően a magyar zenei élet legnagyobbjai érkeztek Békésre. Közösségépítő ereje, szervezőkészsége és szakmai tekintélye maradandó nyomot hagyott Békés kulturális életében. Pedagógusként mindig hitt abban, hogy a zene mindenkié, és hogy a tehetséget a legkorábbi életszakasztól kezdve gondozni, fejleszteni kell. Munkásságát számos elismerés övezte, többek között a Magyar Arany Érdemkereszt és a Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevele. Nyugdíjba vonulása után is rendszeresen visszajárt Békésre, látogatta zenei eseményeket.

Nagy szeretettel fogadták őket a településen

Fejes Antal 2006-ban döntött úgy, hogy távozik a Békés Városi Alapfokú Művészeti Iskola éléről. Az országos szinten is elismert szakember több mint negyven éven át töltötte be az intézményvezetői tisztséget.

A szakember a Békés Megyei Hírlapnak akkor adott interjújában elmondta, hogy 1965-ben a településen nagyon nagy szeretettel fogadták őket, a feleségével, Fejesné Pálffy Zsuzsával együtt. Mint megfogalmazta, komoly előnyt jelentett, hogy az iskolát a saját elképzeléseik szerint alakíthatták, formálhatták, amit segített a lelkes, összetartó tanári kar, a szülők és a település mindenkori vezetése. Az intézmény pedagógusai közül több szaktanár az iskola egykori növendéke volt, a tantestületből sokan országos és megyei versenyeken szerepeltek eredményesen tanítványaikkal.