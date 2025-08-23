Ilyen kecses lábakkal csak kevesen dicsekedhetnek

Nagy a szárazság a Körös-Maros Nemzeti Parkhoz tartozó kardoskúti Fehértó térségében. Minden vízhez kötődő faj költése nagy öröm. A piroslábú cankók közül most csupán egyetlen pár költött, ők két fiókát neveltek fel sikeresen.

Piroslábú cankó. A szárazság miatt más, vízhez kötődő madárfajok is nagyon kis számban költöttek a térségben. Fotó: Vasas András

A térségbe március első harmadában érkeztek vissza telelőhelyükről az első piroslábú cankók. Utána folyamatosan jelen voltak a Fehértó melletti pusztai vízállásokon – írták a nemzeti park honlapján. A tómeder azonban április végére kiszáradt, eltűntek a pusztai vizek is. Mindez a piroslábú cankókat – amelyek a tocsogós területeken, pusztai vizeken, mocsarakban keresnek férgeket és rovartáplálékot –, arra késztette, hogy elhagyják a területet. Nem vándoroltak messzire, csupán az állattartó telep mögötti, pocoktelepi mesterséges tóhoz vezették át két fiókájukat, táplálékot is találtak maguknak. A fiókák mostanra már röpképesekké váltak.