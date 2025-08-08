augusztus 8., péntek

Itt vannak az okok, hogy miért kell kivágni sok-sok fát a CsabaParkban

Egészen komoly változások várhatók a CsabaParkban, a Körte sor felőli oldalon. A parkerdő veszélybe került, van azonban egy terv a megmentésére. Hamarosan indul a városban egy nagyszabású erdősítési, fásítási program, amely a CsabaPark mellett több békéscsabai helyszínt érint, Jaminától a Békési úton keresztül a Lencsési lakótelepig.

Licska Balázs

Békéscsaba egy eddig nem látott mértékű, mintegy 100 millió forintos erdősítési, fásítási programot indít az úgynevezett LIFE IP HungAIRy projekt részeként – ismertette Vass Csaba, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető-helyettese.   

Fásítási Program Békéscsabán.
Nagyszabású erdősítési, fásítási program indul, amely számos békéscsabai helyszínt, például a CsabaParkot is érint. Illusztráció: MWFotó: roibu

Hozzátette, hogy az országos projekt részeként tíz településen avatkoznak be a levegő minőségének javítása érdekében. Békéscsaba két programot vállalt:

  • egyrészt egy olyan állomást telepítettek Jaminában, amely immár üzemel és folyamatosan méri a levegő minőségét,
  • másrészt egy erdősítési, fásítási programot indítanak, amelynél immár ki is választották a kivitelezőt, tehát a munkálatok rövidesen elrajtolnak.

Miért fontos az erdősítési, fásítási program?

– A fák és erdősávok bizonyítottan képesek megkötni a levegőben lévő szálló port és más szennyező anyagokat, ezzel csökkentik a légszennyezés mértékét. A város köré telepített védelmi erdősávok mérséklik a mezőgazdasági területekről érkező porterhelést, a forgalmas utak menti fasorok pedig a közlekedésből származó szennyeződéseket szűrik ki. A most induló erdősítési, fásítási program nem csak a jelenlegi levegőminőségi problémákra ad választ. Hosszú távon is fenntartható, egészségesebb környezetet biztosít a békéscsabaiak számára – emelte ki a szakember.

Több mint 100 ezer facsemetét ültetnek el számos helyszínen

Az erdősítési, fásítási program több mint 15 hektárnyi területet érint: 105 ezer magágyi csemetét, valamint 1265 sorfaként ültetendő csemetét ültetnek. A munkálatok a tervek szerint augusztusban indulnak és jövő év márciusában érnek véget, de a kivitelező 2026 végéig a fenntartási munkálatokat is elvégzi. A projekt tehát a város több területét érinti,

  • a CsabaParkban a parkerdőt,
  • a Báthori utca végi területet,
  • a Békési úti szennyvíztisztító-telep környékét,
  • a Lencsési lakótelepet, ahol fákat pótolnak,
  • a Szarvasi utat, az Orosházi utat és a Kolozsvári utat, ahol szintén fákat pótolnak,
  • illetve dűlőutak környezetében is fásítanak.

A klímaváltozás hatásaira is reagál Békéscsaba a 100 millió forintos programmal

Korábban Opauszki Zoltán önkormányzati képviselő, a város környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka elmondta: az alapvető cél az, hogy a levegő minőségét javítsák, a szálló por mennyiségét csökkentsék. Ezért is jelöltek ki az önkormányzat rendelkezésére álló területek közül olyan városszéli részeket, amelyeknél az erdősítési, fásítási program révén meg lehet akadályozni, hogy a szálló por a szántóföldekről nagy mértékben bekerülhessen a városba. Úgy véli, hogy az elmúlt években érződik a klímaváltozás hatása, a 100 millió forintos projekttel Békéscsaba reagál. Növelik a zöldterületek nagyságát, ezzel pedig a lokális csapadék esélyét. 

A békéscsabai fásítási program lakossági fórumainak helyszínei.
Két lakossági fórumot is tartanak: egyet a Báthori utca végén, egyet pedig a CsabaParkban. Fotó: Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft.

Veszélybe került a CsabaParkban a parkerdő, de ezzel megmenthetik

Beszélt arról is, hogy veszélybe került a CsabaParkban a parkerdő. A városfejlesztési cég közlése szerint az elmúlt években jelentősen leromlott a CsabaPark erdeinek egészségi állapota és szerkezete, a fő fafajok – mint a kocsányos tölgy, a magas kőris, a magyar kőris, a cser, a hazai nyarak, szilek és juharok – 50-80 százaléka tövön kiszáradt, kidőlt vagy pusztulófélben van a helyi viszonyok drasztikus változása miatt. A projekt ezért érinti a CsabaParkot, ahol jelentős változások vannak kilátásban, komoly munkálatok várhatók.

Kivágják a beteg, elpusztult állományt, majd a területet azonnal újraerdősítik

Kétszer másfél, azaz összesen 3 hektáron teljesen kivágják a beteg, elpusztult fákat, a gyökérzetet is eltávolítják a talajból. Utána jön a talaj mély megmunkálása, majd következik az azonnali újraerdősítés, a tervek szerint mintegy 24 ezer magágyi csemetét ültetnek el. A fajták kiválasztásánál fő szempont, hogy azok minél inkább képesek legyenek alkalmazkodni a jelenlegi klimatikus és a rendelkezésre álló talajviszonyokhoz.

Itt a menetrend, erre kell számítani a CsabaParkban

A fakivágási munkálatok novemberben rajtolhatnak el, várhatóan egy hónapon át tartanak. Ezt követően kezdik meg előkészíteni a terepet a telepítéshez. A munkálatok ideje alatt is üzemel a CsabaPark, ám lehet, hogy például a futópályánál bizonyos részeket lezárnak, ám komoly fennakadásokra nem kell számítani. A városfejlesztési cégnél hangsúlyozták: a CsabaParkban várható fakivágások és -ültetések fontosak, hogy a parkerdő fennmaradhasson.

Két lakossági fórumot is tartanak szeptember elején

A LIFE IP HungAIRy projekt keretében várható munkálatokkal kapcsolatban két lakossági fórumot is tartanak:

  • szeptember 2-án, kedden 16.30 órakor a Báthori utca végén, Pongrácz András utca utáni részen;
  • szeptember 9-én, kedden 16.30 órakor a CsabaParkban, a Körte sori fogadóépületnél.

 

 

 

 

