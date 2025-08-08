Itt vannak az okok, hogy miért kell kivágni sok-sok fát a CsabaParkban

Békéscsaba egy eddig nem látott mértékű, mintegy 100 millió forintos erdősítési, fásítási programot indít az úgynevezett LIFE IP HungAIRy projekt részeként – ismertette Vass Csaba, a Békéscsabai Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető-helyettese.

Nagyszabású erdősítési, fásítási program indul, amely számos békéscsabai helyszínt, például a CsabaParkot is érint. Illusztráció: MWFotó: roibu

Hozzátette, hogy az országos projekt részeként tíz településen avatkoznak be a levegő minőségének javítása érdekében. Békéscsaba két programot vállalt:

egyrészt egy olyan állomást telepítettek Jaminában, amely immár üzemel és folyamatosan méri a levegő minőségét,

másrészt egy erdősítési, fásítási programot indítanak, amelynél immár ki is választották a kivitelezőt, tehát a munkálatok rövidesen elrajtolnak.

Miért fontos az erdősítési, fásítási program?

– A fák és erdősávok bizonyítottan képesek megkötni a levegőben lévő szálló port és más szennyező anyagokat, ezzel csökkentik a légszennyezés mértékét. A város köré telepített védelmi erdősávok mérséklik a mezőgazdasági területekről érkező porterhelést, a forgalmas utak menti fasorok pedig a közlekedésből származó szennyeződéseket szűrik ki. A most induló erdősítési, fásítási program nem csak a jelenlegi levegőminőségi problémákra ad választ. Hosszú távon is fenntartható, egészségesebb környezetet biztosít a békéscsabaiak számára – emelte ki a szakember.

Több mint 100 ezer facsemetét ültetnek el számos helyszínen

Az erdősítési, fásítási program több mint 15 hektárnyi területet érint: 105 ezer magágyi csemetét, valamint 1265 sorfaként ültetendő csemetét ültetnek. A munkálatok a tervek szerint augusztusban indulnak és jövő év márciusában érnek véget, de a kivitelező 2026 végéig a fenntartási munkálatokat is elvégzi. A projekt tehát a város több területét érinti,

a CsabaParkban a parkerdőt,

a Báthori utca végi területet,

a Békési úti szennyvíztisztító-telep környékét,

a Lencsési lakótelepet, ahol fákat pótolnak,

a Szarvasi utat, az Orosházi utat és a Kolozsvári utat, ahol szintén fákat pótolnak,

illetve dűlőutak környezetében is fásítanak.

A klímaváltozás hatásaira is reagál Békéscsaba a 100 millió forintos programmal

Korábban Opauszki Zoltán önkormányzati képviselő, a város környezetvédelemért és turisztikáért felelős tanácsnoka elmondta: az alapvető cél az, hogy a levegő minőségét javítsák, a szálló por mennyiségét csökkentsék. Ezért is jelöltek ki az önkormányzat rendelkezésére álló területek közül olyan városszéli részeket, amelyeknél az erdősítési, fásítási program révén meg lehet akadályozni, hogy a szálló por a szántóföldekről nagy mértékben bekerülhessen a városba. Úgy véli, hogy az elmúlt években érződik a klímaváltozás hatása, a 100 millió forintos projekttel Békéscsaba reagál. Növelik a zöldterületek nagyságát, ezzel pedig a lokális csapadék esélyét.