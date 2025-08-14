43 perce
Farkas Tamás egyéves terepmunkára indul – podcast
Egyéves terepmunkára indul, hogy gyűjtsön, majd a felvett anyagok alapján táncszínházi produkciót készít. Stúdiónk vendége Farkas Tamás volt.
Így foglalható össze, hogy mire készül a következő három évben Farkas Tamás, a békéscsabai Tabán Táncegyüttes művészeti vezetője, aki elnyerte a Magyar Művészeti Akadémia, az MMA ösztöndíját. Az első évben terepmunkára indul: előbb a Partiumban, Arad és Bihar megyékben, majd a Mezőségben, Kolozs megyében, végül pedig a gyergyói székelyeknél kutat, gyűjt, filmez és tanul. A második évben, ezt követően a rögzített, felvett táncokat igyekszik minél inkább elsajátítani, saját és táncos tanítványai, kollégái testére formálni. Ebből pedig a harmadik évben születik egy előadás, egy táncszínházi produkció.
