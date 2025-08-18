augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

Falunap

18 perce

Nagyon szerették háziorvosukat, díszpolgári címet adományoztak dr. Ludvigh Pálnak

Címkék#Csanádapáca Község Díszpolgára#háziorvos#polgármester

Minden, ami a szórakozásról, a szórakoztatásról szól. Ez a falunap is ilyen vidám, sportos, emlékező hangulatot kínált minden korosztálynak. Kiderült vasárnap, kit illet a díszpolgári cím, és ki a legfiatalabb polgára ennek a településnek.

Csete Ilona

Megtelt a település központja hétvégén, az agora kézművesek portékáit kínálta, de hirdettek főzőversenyt is. A falunap sok látnivalót kínált: érkezett Csanádapácára tűzzsonglőr, mulattatós fellépő, szórakoztató zenés produkció, sportos kihívásban szintén részük lehetett a szórakozni vágyóknak. Hagyomány ilyenkor, hogy átadják az önkormányzati elismeréseket, köszöntik a legidősebb, legfiatalabb állampolgárokat.

Falunap, ahol díjakat is átadtak
A falunapon átadták a díszpolgári címet: néhai dr. Ludvigh Pál háziorvosnak ítélte a képviselő-testület, lánya és dédunokája vette át. A szerző felvétele

Falunap, ahol díjakat is átadtak

Így volt ez vasárnap délután Csanádapácán, ahol Mórocz Ildikó polgármester köszöntötte a közönséget, azokat a vendégeket, a környező települések polgármestereit, akik megtisztelték a „,szomszéd” rendezvényét. Ahogy a házigazda fogalmazott: kötetlen, baráti beszélgetések során születnek kölcsönösen jó ötletek, látják, ki, hogy old meg helyi problémákat és megmutatják egymásnak a helyi értékeiket.

Ezután hirdették ki az idei díszpolgári cím birtokosát.

Az orvosi rendelő lakossági kezdeményezésre névadó ünnepségen felvette a falu elismert egykori gyógyítójának, dr. Ludvigh Pálnak a nevét, egy szép ünnepség és megemlékezés keretében. A község mély tisztelettel és hálával emlékezik meg dr. Ludvigh Pál háziorvos több évtizedes, önzetlen és példaértékű munkásságáról.

Háziorvosuk a díszpolgár

Az alapellátás fejlesztéséért, a közösség egészségének védelméért, a generációkon átívelő elhivatottságáért, valamint emberséges, szeretetteljes gyógyító munkájáért méltán érdemli ki Csanádapáca Község Díszpolgára címet – hangzott el a méltatásban. Lánya és a dédunokája, Czikó Pálné Ludvigh Erzsébet, Harmati Noé vette át az elismerést.

Csanádapáca legfiatalabb lakosa Tofán Karina Hanna, szüleivel érkezett. A szerző felvétele

A település legidősebb lakosa a 100 éves Kálmán Ida, őt lánya, László Irma képviselte a díjátadón. Csanádapácán a legidősebb házaspár Hrabovszki András és Hrabovszki Andrásné, akik 1960. június 26-án kötöttek házasságot, a díszoklevelet a házaspár fia, Hrabovszki András és párja vette át.

Személyesen jelent meg a falunapi ünnepségen Csanádapáca legfiatalabb lakosa. Tofán Karina Hanna átaludta a ceremóniát, hol a polgármester, hol édesanyja karjaiban. Ő 2025. júliusában született.

 

 

