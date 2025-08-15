augusztus 15., péntek

Falunap

1 órája

Meseautós luxus és nagyszülői jó példa az unokáknak – ezt is kínálta a dél-békési falu

Címkék#Erdős Norbert#Nagykamarás#legszebb konyhakert#meseautó#falunap

Micsoda buli volt extrákkal! Ez a falunap nem csak a felhőtlen szórakozás alkalma volt, hanem a sokszínű kikapcsolódásé és a közösségépítésé is. Ebben a dél-békési községben nagy bejelentés is elhangzott.

Csete Ilona

Nagykamarás apraja, nagyja mozgolódott, készült a hétvégi nagy eseményre. Igen, a dél-békési település életében jeles dátum a falunap hétvégéje. Aki teheti, kicsit kiengedi a gőzt, miközben a mezőgazdaság nem sok szabad időt hagy a pihenésre. Ám néhány órára el lehetett idén is felejteni a napi rohanást, a sok feladatot.

Csoda autó a falunapon.
Ilyen meseautó is begördült a faluba. Fotó: Amigo Retro Garázs

Mohácsi Klaudia köszöntőjében (ez volt polgármesteri ciklusának az első falunapja) arra hívta fel a figyelmet: ez a vigasság emlékeztessen mindenkit arra, miért jó itt élni, Nagykamaráson.

Falunap a közösségépítésért

– Ma nem a problémákat gyűjtjük, hanem a jó élményeket és remélem, estére mindenki kosara tele lesz belőlük. Ez a nap a főzésről, a fociról, a nevetésről, a gyerekzsivajról, a fellépőkről, a jó pillanatokról szóljon – tette hozzá, majd megköszönte a szervezők munkáját, akik gondoskodtak a hétvégi programkavalkádról.

Volt abban főzőverseny (középpontban a fűszerpaprikával), foci kupa, meseautók randevúja. A veteránjárművek érkeztek a faluba, itt volt Citromka is. Az autócsodáknak nem lehetett ellenállni. Sok helyről és nagyon sok gépcsoda gazdája jött Nagykamarásra, hogy matuzsálemi korú és fiatalabb, de ritkaságot képviselő autóikat, motorjaikat itt is megmutathassák.

A legszebb konyhakertek mellett veteránjárművek

Érdemes volt messziről is ebben a dél-békési községbe gurulniuk, az elismerő tekintetekből nem volt hiány.

A falubeliek neveztek a Legszebb konyhakertek országos versenyre is.  Fotó: Facebook

A bemutatók, a táncos produkciók is váltották egymást a falunapon, ahol az eredményhirdetéskor azoknak is szólt a taps, akik az önkormányzat által a Legszebb konyhakertek országos akcióhoz való csatlakozás után úgy döntöttek, maguk is neveznek ebbe a nagyszerű versenybe. 

Megmérettette magát 11 nagykamarási és úgy hallottuk, a legidősebb versenyző már jóval a nyolcvanas éveiben járva gondozza imádott kertjét. Ráadásul valamennyi kert tulajdonosa olyan korosztályt képvisel, akik maguk is családjaiktól örökölték meg a kert iránti szeretetet, azt a tudást, amit maguk is visznek tovább. Szeretnék e jó példán keresztül felkelteni a fiatalok érdeklődését és kedvét a kertészkedés iránt. Valami elkezdődött Nagykamaráson.

Kamerarendszer kiépítése a cél

A falunapi díjátadón a főzőversenyen, a sportban és a kertészkedésben jeleskedők is átvehették díjaikat.

A falunap díjkiosztóján Erdős Norbert járt, ott is beszámolt a pályázati sikerekről. A szerző felvétele

Megjelent Erdős Norbert országgyűlési képviselő, aki jó híreket hozott a faluba: a Versenyképes Járások Programban Nagykamarás 5 millió 834 ezer forint vissza nem térítendő támogatási igényhez jut. Azt már a polgármester tette hozzá, hogy ebből a forrásból kamerarendszer felszerelését tervezik a településükön.

 

 

