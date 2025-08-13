59 perce
Zavarják a kilátást, balesetveszélyes helyzeteket teremtenek a növények – videóval
Annak, hogy a város tele van zölddel, általában mindenki örül. Előfordulnak azonban olyan közlekedési helyzetek, amikor az autósok inkább eltüntetnék a bokrokat, a sövényeket, hiszen nem lehet tőlük belátni a kereszteződéseket. A növényzet karbantartása, a fák gallyazása korábban a békéscsabai városi közgyűlés ülésén is szóba került. Kiderült, hogy a túlságosan megnőtt bokrokat, sövényeket kinek is kellene gondoznia, függetlenül attól, hogy ki ültette.
A növényzet karbantartása visszatérő probléma – mondta Horváth László békéscsabai autósoktató, aki szerint vannak olyan helyszínek, ahol fák belógó ágai, gallyai miatt nem lehet látni bizonyos jelzőtáblákat, illetve akadnak olyan kereszteződések, amelyeket a túlnőtt bokrok, sövények miatt nem lehet belátni. Hozzátette: több, balesetveszélyes helyzetet teremtő növényt a lakók ültettek el a házuk elé, ám a növényzet karbantartására nem fordítanak kellő figyelmet.
Sorolta az autósoktató a veszélyes kereszteződéseket
Példaként hozta fel, hogy
- a Kazinczy utca és a Kisszik utca kereszteződésében van egy fa, amely nincs megfelelő helyen,
- a Telep utcáról Dobozi útra kanyarodók pedig a Doboz felől érkezőket nem igazán észlelik időben.
Hasonló a helyzet egyébként
- a Dr. Becsey Oszkár és a Degré utcák kereszteződésében,
- az Arany János és a Tessedik utca kereszteződésében.
Érdemes meg is állni, ha a fák, bokrok, sövények miatt nehezen belátható a kereszteződés
– Ha a kereszteződésben kint van a STOP tábla, akkor egyértelmű a helyzet. Mindig meg kell állni, nem csak nappal, éjjel is. Ha csak Elsőbbségadás kötelező táblát tettek ki, akkor is érdemes óvatosan megközelíteni a kereszteződést, és akár meg is állni, ha nem lehet kellően belátni – mondta. Kiemelte: ahogy az előzéseknél, úgy egy másik autó elé való kikanyarodáskor is érvényes, hogy a másik autós sebességét és távolságát megbecsülni a legkomolyabb kihívás.
A balesetek fele az elsőbbségadás elmulasztása miatt történik
Békés vármegyében az első fél évben 221 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt. A tendencia javul, mivel tavaly az első hat hónapban 249 szerencsétlenség történt. A balesetek fele Békés vármegyében az elsőbbségadás elmulasztására vezethető vissza, országosan ez az arány 33 százalékot tesz ki. Bár a túlságosan megnőtt bokrok, sövények veszélyeztetik a közlekedést, nem hiszi, hogy van, aki erre tudná fogni, ha egy kereszteződésben nem adott elsőbbséget.
A növényzet karbantartásának hiányát problémaként vetették fel
Tavaly került a békéscsabai városi közgyűlés elé a forgalmi rend felülvizsgálata. Ebben a szakemberek több intézkedést is javasoltak az önkormányzat számára. Problémaként vetették fel
- egyrészt azt, hogy sok a takarásban lévő tábla, tehát a növényzet karbantartására több figyelmet kell fordítani;
- másrészt azt, hogy sok az elavult, rossz minőségű tábla, amelyek fényvisszavető képessége nagyon gyenge, éjszakai láthatóságuk pedig nem megfelelő.
Fontos munkálatokat rendelt meg a város, el is kezdték azokat
Az illetékes bizottság – a városüzemeltetési, fejlesztési és zöldbizottság – később tárgyalta a témát, és felállított egy fontossági sorrendet. Ennek alapján rendelte meg a város, hogy milyen ütemben kell beavatkozni mind a táblák, mind a növényzet karbantartására vonatkozóan.
Az önkormányzatnál elmondták: a közúti jelzések hibáit, hiányosságait megszüntető, valamint a fás szárú növények gallyazását és egyéb növényzeti beavatkozásokat tartalmazó munkák jelentős részét immár be is fejezték. A legutolsó ütemben kiadott feladatokkal várhatóan ősszel végeznek.
Felszólítást küldenek, és lép a város, ha nem történik semmi
Nemcsak a forgalmi rend felülvizsgálata kapcsán, hanem más esetekben is felmerül időről időre, hogy bizonyos kereszteződéseket nem igazán lehet belátni, mert a lakók által ültetett bokrok, sövények akadályozzák azt.
Az önkormányzatnál elmondták, hogy az úgynevezett rálátási háromszög biztosítása a közútkezelő feladata. Kiemelték ugyanakkor azt is, hogy az ingatlanok környezetében 15 méterig – vagy legfeljebb a közút széléig – a lakók feladata gondozni a közterületeket, amelybe beletartozik nemcsak a fűnyírás vagy a falevelek összegyűjtése, hanem a bokrok, sövények gondozása is.
Amennyiben a belátást, a közlekedés biztonságát veszélyezteti a bokor, a sövény, akkor útellenőri felszólítást küldenek az ingatlan tulajdonosa számára – ismertették az önkormányzatnál. Ha azonban ez nem vezet eredményre, akkor az önkormányzat saját hatáskörben elvégzi a feladatot.