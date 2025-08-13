Zavarják a kilátást, balesetveszélyes helyzeteket teremtenek a növények – videóval

A növényzet karbantartása visszatérő probléma – mondta Horváth László békéscsabai autósoktató, aki szerint vannak olyan helyszínek, ahol fák belógó ágai, gallyai miatt nem lehet látni bizonyos jelzőtáblákat, illetve akadnak olyan kereszteződések, amelyeket a túlnőtt bokrok, sövények miatt nem lehet belátni. Hozzátette: több, balesetveszélyes helyzetet teremtő növényt a lakók ültettek el a házuk elé, ám a növényzet karbantartására nem fordítanak kellő figyelmet.

A fák belógó ágai, gallyai, a túlságosan megnőtt bokrok, sövények veszélyeztethetik a közlekedést, a békéscsabai önkormányzat figyel a növényzet karbantartására. Fotó: Beol.hu

Sorolta az autósoktató a veszélyes kereszteződéseket

Példaként hozta fel, hogy

a Kazinczy utca és a Kisszik utca kereszteződésében van egy fa, amely nincs megfelelő helyen,

a Telep utcáról Dobozi útra kanyarodók pedig a Doboz felől érkezőket nem igazán észlelik időben.

A Telep utcáról a Dobozi útra kanyarodók gyakran nem veszik időben észre a Doboz felől érkező járműveket. Fotó: Beol.hu

Hasonló a helyzet egyébként

a Dr. Becsey Oszkár és a Degré utcák kereszteződésében,

az Arany János és a Tessedik utca kereszteződésében.

Érdemes meg is állni, ha a fák, bokrok, sövények miatt nehezen belátható a kereszteződés

– Ha a kereszteződésben kint van a STOP tábla, akkor egyértelmű a helyzet. Mindig meg kell állni, nem csak nappal, éjjel is. Ha csak Elsőbbségadás kötelező táblát tettek ki, akkor is érdemes óvatosan megközelíteni a kereszteződést, és akár meg is állni, ha nem lehet kellően belátni – mondta. Kiemelte: ahogy az előzéseknél, úgy egy másik autó elé való kikanyarodáskor is érvényes, hogy a másik autós sebességét és távolságát megbecsülni a legkomolyabb kihívás.

A balesetek fele az elsőbbségadás elmulasztása miatt történik

Békés vármegyében az első fél évben 221 személysérüléses közúti közlekedési baleset történt. A tendencia javul, mivel tavaly az első hat hónapban 249 szerencsétlenség történt. A balesetek fele Békés vármegyében az elsőbbségadás elmulasztására vezethető vissza, országosan ez az arány 33 százalékot tesz ki. Bár a túlságosan megnőtt bokrok, sövények veszélyeztetik a közlekedést, nem hiszi, hogy van, aki erre tudná fogni, ha egy kereszteződésben nem adott elsőbbséget.

A növényzet karbantartásának hiányát problémaként vetették fel

Tavaly került a békéscsabai városi közgyűlés elé a forgalmi rend felülvizsgálata. Ebben a szakemberek több intézkedést is javasoltak az önkormányzat számára. Problémaként vetették fel

egyrészt azt, hogy sok a takarásban lévő tábla, tehát a növényzet karbantartására több figyelmet kell fordítani;

másrészt azt, hogy sok az elavult, rossz minőségű tábla, amelyek fényvisszavető képessége nagyon gyenge, éjszakai láthatóságuk pedig nem megfelelő.

Fontos munkálatokat rendelt meg a város, el is kezdték azokat

Az illetékes bizottság – a városüzemeltetési, fejlesztési és zöldbizottság – később tárgyalta a témát, és felállított egy fontossági sorrendet. Ennek alapján rendelte meg a város, hogy milyen ütemben kell beavatkozni mind a táblák, mind a növényzet karbantartására vonatkozóan.