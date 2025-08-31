Ezt néztétek ezen a héten - videóval

Felvették a felszerelést, irány a kiképzés!

Minden eddiginél többen vonultak be katonának hétfőn Békéscsabán. A közel száz leendő honvéd a Katonai Alapkiképzési Program keretében érkezett az AB Expo területére.

Pokoli lángokkal égett az autó

Pokoli lángok nyaldosták, miközben sűrű, fekete füstöt okádott magából. Így égett egy autó a minap Magyarbánhegyes közelében. Egy volt tűzoltó érkezett elsők között a helyszínre, azonnal hívta a 112-es segélyhívót. A nem mindennapi gépjárműtűzről videót is készített.

Elindult a Sporthét a város főterén

Ismét elstartolt Békéscsaba egyik legjobban várt sportos rendezvénye a Szent István téren. A Sporthéten idén is naponta több tucatnyi vármegyeszékhelyen működő sportszervezet és sportág mutatkozik be.

Elsodortak egy kerékpárost a reggeli csúcsban

Rosszul indult a csütörtök reggel Békéscsabán. A Bartók Béla út és az Aradi utca kereszteződésében kerékpáros baleset történt.

Az élet habos oldalán, Gyopárosfürdőn buliztunk

Mielőtt beülnek a gyerekek az iskolapadba, mielőtt ősziesre fordul az időjárás, ebben a fürdőben megmutatták, mire képes a nagy összefogás. Nyárbúcsúztató fesztivál várta a strandolni vágyókat szombaton Gyopárosfürdő medencéiben, a tóparton, a kempingben, mindenütt. Mi is elmerültünk a habokban, mégsem lettünk vizesek – mutatjuk, ezt hogy sikerült szárazon megúsznunk.

Ennyi lóerőt még sosem láttak a Wenckheim-kastélynál

Lélegzetelállító autócsodák vették birtokba a szabadkígyósi Wenckheim-kastély környékét. Az Euphoria Castle Meet alkalmából mintegy kétszáz tuningautó érkezett, hogy elkápráztassa a közönséget.