Ezeket ellenőrzi a NAV a jövő héten

A NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai augusztus 11. és 15. között célzott ellenőrzéseket tartanak a vármegye strandjain. A revizorok elsősorban a nyugta- és számlaadási kötelezettség betartását, a foglalkoztatottak jogszerű bejelentését, valamint az online pénztárgépek megfelelő használatát vizsgálják – olvasható a NAV hivatalos oldalán.