Revizori látogatás

1 órája

Ezeket ellenőrzi a NAV a jövő héten

Címkék#NAV#revizor#ellenőrzés#pénztárgép#strand

Nyáron sem pihennek az ellenőrök.

Beol.hu
Ezeket ellenőrzi a NAV a jövő héten

Bárhol felbukkanhatnak a revizorok, de ezek lesznek a kiemelt célpontok

Fotó: MW

A NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai augusztus 11. és 15. között célzott ellenőrzéseket tartanak a vármegye strandjain. A revizorok elsősorban a nyugta- és számlaadási kötelezettség betartását, a foglalkoztatottak jogszerű bejelentését, valamint az online pénztárgépek megfelelő használatát vizsgálják – olvasható a NAV hivatalos oldalán.

 

