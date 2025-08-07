Revizori látogatás
1 órája
Ezeket ellenőrzi a NAV a jövő héten
Nyáron sem pihennek az ellenőrök.
Bárhol felbukkanhatnak a revizorok, de ezek lesznek a kiemelt célpontok
Fotó: MW
A NAV Békés Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai augusztus 11. és 15. között célzott ellenőrzéseket tartanak a vármegye strandjain. A revizorok elsősorban a nyugta- és számlaadási kötelezettség betartását, a foglalkoztatottak jogszerű bejelentését, valamint az online pénztárgépek megfelelő használatát vizsgálják – olvasható a NAV hivatalos oldalán.
