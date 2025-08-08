Bemutatjuk az év borászát, vendégünk Sajben György

Sajben György elmondta, nagyon megtisztelő számára ez a cím, de ő inkább bortermelőnek mondja magát. A családja mellett egész életét a bor szolgálatának szenteli. Vásárolja a szőlőt, és eddig a kékfrankosra esküdött, ebből készített vörös- és rozébort. A vörösbor élettani funkciója, a szív- és érrendszerre gyakorolt pozitív hatása is vezérelte. Mostanában viszont áttért a fehérborra, olaszrizling szőlőből készíti.

A fehérbor nem terheli meg annyira a szervezetet, és azok az ízek, amik kristálytisztán csengenek a fehérborban, talán könnyebben érthetők is, az ásványok, a gyümölcsös karakter meghatározó

– hangsúlyozta.

Sajben György szólt arról is, hogy mi a véleménye a fröccsről, a félédes és az édes borokról, és kitért a csabagyöngyére is.