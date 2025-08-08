augusztus 8., péntek

László névnap

25°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beol podcast

11 perce

Bemutatjuk az év borászát, vendégünk Sajben György

Címkék#borász#Beol podcast#békéscsabai#Sajben György#Szent Vince Borrend#bor

Stúdiónk vendége volt a békéscsabai Sajben György, akit a Szent Vince Borrend Békés Megyei Lovagi Széke idén az Év borászának választott.

Nyemcsok László
Bemutatjuk az év borászát, vendégünk Sajben György

Sajben György volt a vendégünk.

Fotó: Beol.hu

Sajben György elmondta, nagyon megtisztelő számára ez a cím, de ő inkább bortermelőnek mondja magát. A családja mellett egész életét a bor szolgálatának szenteli. Vásárolja a szőlőt, és eddig a kékfrankosra esküdött, ebből készített vörös- és rozébort. A vörösbor élettani funkciója, a szív- és érrendszerre gyakorolt pozitív hatása is vezérelte. Mostanában viszont áttért a fehérborra, olaszrizling szőlőből készíti.

A fehérbor nem terheli meg annyira a szervezetet, és azok az ízek, amik kristálytisztán csengenek a fehérborban, talán könnyebben érthetők is, az ásványok, a gyümölcsös karakter meghatározó 

– hangsúlyozta.  

Sajben György szólt arról is, hogy mi a véleménye a fröccsről, a félédes és az édes borokról, és kitért a csabagyöngyére is.

 

 

Beol podcast

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu