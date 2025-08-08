2 órája
Bemutatjuk az év borászát, vendégünk Sajben György
Stúdiónk vendége volt a békéscsabai Sajben György, akit a Szent Vince Borrend Békés Megyei Lovagi Széke idén az Év borászának választott.
Sajben György volt a vendégünk.
Fotó: Beol.hu
Sajben György elmondta, nagyon megtisztelő számára ez a cím, de ő inkább bortermelőnek mondja magát. A családja mellett egész életét a bor szolgálatának szenteli. Vásárolja a szőlőt, és eddig a kékfrankosra esküdött, ebből készített vörös- és rozébort. A vörösbor élettani funkciója, a szív- és érrendszerre gyakorolt pozitív hatása is vezérelte. Mostanában viszont áttért a fehérborra, olaszrizling szőlőből készíti.
A fehérbor nem terheli meg annyira a szervezetet, és azok az ízek, amik kristálytisztán csengenek a fehérborban, talán könnyebben érthetők is, az ásványok, a gyümölcsös karakter meghatározó
– hangsúlyozta.
Sajben György szólt arról is, hogy mi a véleménye a fröccsről, a félédes és az édes borokról, és kitért a csabagyöngyére is.
Keményen belelépett a fékbe az oktató – videón az ijesztő jelenet
Már könnyebb átkerekezni a szomszédos településre – sokan meg is tették
Beol podcast
- Hatvanon túl sem fáj semmije, a fiatalokat is legyőzi Dénes József – podcasttal
- Forradalom a daganatos betegek ellátásában – podcast
- Megrázó leletre bukkantak a régészek: vendégünk Gyucha Attila
- Békéscsaba Egészségügyéért Díjat kapott dr. Berkesi Erika – podcast
- Negyvenéves lett a csabai egyesület: vendégünk Ugrai Gábor