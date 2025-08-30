Ennyi lóerőt még sosem láttak a Wenckheim-kastélynál – galériával, videóval

Ahogy arról már napokkal ezelőtt fellebbentettük a fátylat, a tavalyi nagy sikerű gyulai autós találkozó után idén a szabadkígyósi Wenckheim-kastély adott otthont az Euphoria Castle Meet tuningautó fesztiválnak. Utóbbi jelző talán nem túlzás, hiszen a DJ szettekkel, illetve a street food-os felhozatallal és a prémium autók látványával, valamint olykor azok hangjával is valóban fesztiválhangulat alakult ki a kastély parkjában.

Mintegy kétszáz tuningautó érkezett a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyhoz szombaton az Euphoria Castle Meet alkalmából. Fotó: Dinya Magdolna

Az Euphoria Castle Meet új helyszíne mindenkit elvarázsolt

Szarka Dániel főszervező a Beol.hu-nak elmondta, mintegy kétszáz regisztrált autótulajdonos érkezett a találkozóra nemcsak Magyarországról, hanem Szerbiából, Romániából, sőt még Montenegróból is. Megjegyezte, hogy sokan kifejezetten az exkluzív helyszín miatt utaztak több száz kilométert Szabadkígyósra.

– A hely szelleme miatt ezúttal klasszikus autós programokkal nem készültünk, hanem elsősorban az autótulajdonosok és történeteik kerültek a középpontba az eseményen. Így többen elmesélték, milyen átalakításokat végeztek az autójukon, hisz tudjuk, hogy ez egy meglehetősen költséges hobbi, de sokan rendkívül elhivatottak a járgányukat illetően – fogalmazott.

Hozzátette, a rendezvény csúcspontja a top 20 legszebb autó kiválasztása volt, melyekről egy háromtagú zsűri döntött. Mint mondta, ezt szervezőként azért tartották fontosnak, mert szerették volna azt a sok időt és energiát, amit a tulajdonosok az autóikra áldoztak, valamivel honorálni.

Egy-egy egyedi autócsodára milliókat költenek a tulajdonosaik

Bizton állíthatjuk, hogy a méhkeréki Gavra Krisztián is rengeteg munkát ölt már bele tűzpiros BMW-jébe. Az 1997-es évjáratú, 3-as sorozatú (E36) BMW elmondása szerint nyolc éve van nála és gyerekkori álmára eddig 7 millió forintot költött.

A méhkeréki Gavra Krisztián gyerekkori álmát valósította meg a tűzpiros 3-as BMW teljes körű átalakításával. Fotó: a szerző felvétele

– Kompletten ki lett lakatolva az autó, majd újrafényezték és megkapta a gyári M3-as sportküszöböket, díszléceket, visszapillantó tükröket, első-hátsó lökhárítókat. Tavaly kicseréltettem a futóművet is, amely képes távirányításra változtatni az autó hasmagasságát, tehát álló helyzetben akár teljesen le tudom engedni a földig. Emellett a felni szintén egyedileg épített, egy régi, hatvanas évekbeli BMW felniből alakították ki – sorolta az autó jellemzőit a tulajdonos.