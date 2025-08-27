Több száz tuningautó randevúzik a szabadkígyósi kastélynál

A részletekről Szarka Dániel, a rendezvény főszervezője adott tájékoztatást, aki elmondta, hogy a tavalyi nagy sikerű gyulai találkozó után először rendezik meg az eseményt a szabadkígyósi Wenckheim-kastélynál. Mint fogalmazott, a patinás helyszín impozáns méretű parkja kiváló helyszínt biztosít az Euphoria Castle Meet számára, melyen kizárólag válogatott, prémium autócsodák vesznek részt nemcsak hazánkból, hanem a szomszédos országokból is.

Idén a szabadkígyósi Wenckheim-kastély ad otthont az Euphoria Castle Meet autós találkozónak szombaton, ahová több száz tuningautó érkezik. Fotó: MW Archív

Számos izgalmas program várja az Euphoria Castle Meet látogatóit

A programokat illetően egyértelmű, hogy ezúttal sem fognak unatkozni az érdeklődők, hiszen a szervezők a kiállított tuningautók látványán túl több dologgal is készülnek. A résztvevők és a látogatók reggel 9 órától érkezhetnek a kastélyhoz, majd 11 órától az Energy Dance Cool modern tánc bemutatója következik. Az esemény hivatalos megnyitója déltől kezdődik, ezt követően délután fél 1-től 4 óráig autóbemutatók lesznek, melyen a tulajdonosok mesélnek autóikról. Délután kettőtől veszi kezdetét az autós szépségverseny, ahol kiválasztják a legjobb 20 autót. A díjátadás pedig délután 5 órától lesz, míg a rendezvény egészen hat óráig látogatható. A nap folyamán DJ Hlásznyik, DJ Kurucz Dániel és DJ Szeera szórakoztatja a közönséget.

További részletek és a jegyvásárlással kapcsolatos információk a rendezvény Facebook-oldalán találhatók.