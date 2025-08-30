53 perce
Két keréken és lóerőkkel: biztonságos iskolakezdés és autócsodák a kastélynál
Szombaton valódi autócsodák lepték el a szabadkígyósi Wenckheim-kastély környékét. Az Euphoria Castle Meet rendezvény keretében mintegy kétszáz látványos tuningautó vonult fel, hogy lenyűgözze a látogatókat. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 30-án.
Ahogy arról már napokkal ezelőtt fellebbentettük a fátylat, a tavalyi nagy sikerű gyulai autós találkozó után idén a szabadkígyósi Wenckheim-kastély adott otthont az Euphoria Castle Meet tuningautó fesztiválnak. Utóbbi jelző talán nem túlzás, hiszen a DJ szettekkel, illetve a street food-os felhozatallal és a prémium autók látványával, valamint olykor azok hangjával is valóban fesztiválhangulat alakult ki a kastély parkjában.
Az Euphoria Castle Meet új helyszíne mindenkit elvarázsolt
Szarka Dániel főszervező a Beol.hu-nak elmondta, mintegy kétszáz regisztrált autótulajdonos érkezett a találkozóra nemcsak Magyarországról, hanem Szerbiából, Romániából, sőt még Montenegróból is. Megjegyezte, hogy sokan kifejezetten az exkluzív helyszín miatt utaztak több száz kilométert Szabadkígyósra.
A Békés vármegyei lakásfejlesztőknek is segít az Otthon Start új aloldala
Több tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb. Ez annak köszönhető, hogy szombaton elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala.
Drámai aszály: Békés vármegye augusztusban is csapadék nélkül maradt
Az augusztus lassan a végéhez közeledik, de az ég továbbra is tartogatja magát. Egyes térségekben alig akadt olyan nap, amely enyhülést hozott volna, máshol teljes hónapok teltek el számottevő eső nélkül. Van, ahol mindez már nem csak kellemetlenség, hanem komoly következményekkel jár – különösen ott, ahol a föld a megélhetést is jelenti.
A Tisza-adóval a békési egészségügyi dolgozók is rengeteget buknának
A Békés vármegyei egészségügyi dolgozóknak is nagyon fájna a kiszirvágott Tisza-csomag, Magyar Péter megszorítása. Kiszámoltuk: a Tisza-adóval éves szinten közel 200 ezer forinttal kevesebbet vihetnek haza.
A dokumentum szerint
- évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja,
- az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs,
- míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.
El sem kezdődött a tanév, de rögtön felavatták a műfüves pályát – galériával, videóval
Különleges módon kezdődött meg a 2025/2026-os tanév Szeghalmon. A Tildy Zoltán általános iskola Dózsa György utcai telephelyén műfüves pályát avattak, amelyet rögtön birtokba is vettek a futballista tehetségek a pénteki tanévnyitó ünnepséget követően. Az ugyancsak rendhagyó, hogy milyen összefogás révén került ide a műfüves pálya.
Iskolába két keréken: így kerüljük el az életveszélyes helyzeteket!
Kezdődik a tanév, zsúfolt lesz a forgalom az utakon, az óvodák, iskolák közelében. Dr. Szombati Andreával, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtszóvivőjével beszélgettünk az iskolakezdésről, és ennek mentén rengeteg dologról: az e-roller térnyerésétől a zebrán át biciklizéstől a Zebra-, az iskolarendőr- és az iskolaőrprogramokról is.
Felesége mellett lelhet örök nyugalmat az öt testvér elhunyt édesapja
Elképesztő csapások sújtották ezt a családot. Felfoghatatlan a családi tragédia: öt gyermek maradt árván, miután meghalt az édesanya, majd az apa is. Az emberek összefogtak.
Ilyet se sűrűn láthatunk, sötétbe borul az állatpark – galériával, videóval
Jön a Vadállatok birodalma a Körösvölgyi Állatparkban. Szombaton az állatkertek éjszakája alkalmából számos izgalmas programmal várják a érdeklődőket a Körös-Maros Nemzeti Park szarvasi látogatóhelyén.
Körömi Krisztina kitért arra is, hogy a szombati napon a Körösvölgyi Állatparkba este 7 óráig lehet jegyet váltani, és 21 óráig tartanak nyitva. Hozzátette, aki ellátogat hozzájuk, több más érdekes dologgal is találkozhat majd.
