Két keréken és lóerőkkel: biztonságos iskolakezdés és autócsodák a kastélynál

A Békés vármegyei lakásfejlesztőknek is segít az Otthon Start új aloldala

Több tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb. Ez annak köszönhető, hogy szombaton elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala.

Az Otthon Start Programiroda internetes aloldala lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat. Forrás: MW Archív

Drámai aszály: Békés vármegye augusztusban is csapadék nélkül maradt

Az augusztus lassan a végéhez közeledik, de az ég továbbra is tartogatja magát. Egyes térségekben alig akadt olyan nap, amely enyhülést hozott volna, máshol teljes hónapok teltek el számottevő eső nélkül. Van, ahol mindez már nem csak kellemetlenség, hanem komoly következményekkel jár – különösen ott, ahol a föld a megélhetést is jelenti.

Az aszály nyomában: így néz ki a valóság Békés vármegye déli részein. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Tisza-adóval a békési egészségügyi dolgozók is rengeteget buknának

A Békés vármegyei egészségügyi dolgozóknak is nagyon fájna a kiszirvágott Tisza-csomag, Magyar Péter megszorítása. Kiszámoltuk: a Tisza-adóval éves szinten közel 200 ezer forinttal kevesebbet vihetnek haza.

A dokumentum szerint

évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja,

az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs,

míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

El sem kezdődött a tanév, de rögtön felavatták a műfüves pályát – galériával, videóval

Különleges módon kezdődött meg a 2025/2026-os tanév Szeghalmon. A Tildy Zoltán általános iskola Dózsa György utcai telephelyén műfüves pályát avattak, amelyet rögtön birtokba is vettek a futballista tehetségek a pénteki tanévnyitó ünnepséget követően. Az ugyancsak rendhagyó, hogy milyen összefogás révén került ide a műfüves pálya.