Hírösszefoglaló

Két keréken és lóerőkkel: biztonságos iskolakezdés és autócsodák a kastélynál

Szombaton valódi autócsodák lepték el a szabadkígyósi Wenckheim-kastély környékét. Az Euphoria Castle Meet rendezvény keretében mintegy kétszáz látványos tuningautó vonult fel, hogy lenyűgözze a látogatókat. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 30-án.

Beol.hu

Ahogy arról már napokkal ezelőtt fellebbentettük a fátylat, a tavalyi nagy sikerű gyulai autós találkozó után idén a szabadkígyósi Wenckheim-kastély adott otthont az Euphoria Castle Meet tuningautó fesztiválnak. Utóbbi jelző talán nem túlzás, hiszen a DJ szettekkel, illetve a street food-os felhozatallal és a prémium autók látványával, valamint olykor azok hangjával is valóban fesztiválhangulat alakult ki a kastély parkjában.

Euphoria Castle Meet tuningautó fesztivál
Mintegy kétszáz tuningautó érkezett a szabadkígyósi Wenckheim-kastélyhoz szombaton az Euphoria Castle Meet alkalmából. Fotó: Dinya Magdolna

Az Euphoria Castle Meet új helyszíne mindenkit elvarázsolt

Szarka Dániel főszervező a Beol.hu-nak elmondta, mintegy kétszáz regisztrált autótulajdonos érkezett a találkozóra nemcsak Magyarországról, hanem Szerbiából, Romániából, sőt még Montenegróból is. Megjegyezte, hogy sokan kifejezetten az exkluzív helyszín miatt utaztak több száz kilométert Szabadkígyósra.

Nagyszabású tuningautós fesztivál

Fotók: Dinya Magdolna

A Békés vármegyei lakásfejlesztőknek is segít az Otthon Start új aloldala

Több tucat lakásfejlesztés indulhat el hónapokkal hamarabb. Ez annak köszönhető, hogy szombaton elindult az Otthon Start Programiroda internetes aloldala.

Az Otthon Start Programiroda internetes aloldala lakásfejlesztések beruházói számára ad fontos információkat. Forrás: MW Archív

Drámai aszály: Békés vármegye augusztusban is csapadék nélkül maradt

Az augusztus lassan a végéhez közeledik, de az ég továbbra is tartogatja magát. Egyes térségekben alig akadt olyan nap, amely enyhülést hozott volna, máshol teljes hónapok teltek el számottevő eső nélkül. Van, ahol mindez már nem csak kellemetlenség, hanem komoly következményekkel jár – különösen ott, ahol a föld a megélhetést is jelenti.

Az aszály nyomában: így néz ki a valóság Békés vármegye déli részein. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A Tisza-adóval a békési egészségügyi dolgozók is rengeteget buknának

A Békés vármegyei egészségügyi dolgozóknak is nagyon fájna a kiszirvágott Tisza-csomag, Magyar Péter megszorítása. Kiszámoltuk: a Tisza-adóval éves szinten közel 200 ezer forinttal kevesebbet vihetnek haza.

A dokumentum szerint 

  • évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja, 
  • az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében viszont már 22 százalékos adókulcs, 
  • míg a 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne.

El sem kezdődött a tanév, de rögtön felavatták a műfüves pályát – galériával, videóval

Különleges módon kezdődött meg a 2025/2026-os tanév Szeghalmon. A Tildy Zoltán általános iskola Dózsa György utcai telephelyén műfüves pályát avattak, amelyet rögtön birtokba is vettek a futballista tehetségek a pénteki tanévnyitó ünnepséget követően. Az ugyancsak rendhagyó, hogy milyen összefogás révén került ide a műfüves pálya.

Iskolába két keréken: így kerüljük el az életveszélyes helyzeteket!

Kezdődik a tanév, zsúfolt lesz a forgalom az utakon, az óvodák, iskolák közelében. Dr. Szombati Andreával, a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtszóvivőjével beszélgettünk az iskolakezdésről, és ennek mentén rengeteg dologról: az e-roller térnyerésétől a zebrán át biciklizéstől a Zebra-, az iskolarendőr- és az iskolaőrprogramokról is.

Az iskolakezdés számos közlekedési veszéllyel jár Forrás: shutterstock

Felesége mellett lelhet örök nyugalmat az öt testvér elhunyt édesapja

Elképesztő csapások sújtották ezt a családot. Felfoghatatlan a családi tragédia: öt gyermek maradt árván, miután meghalt az édesanya, majd az apa is. Az emberek összefogtak.

Ilyet se sűrűn láthatunk, sötétbe borul az állatpark – galériával, videóval

Jön a Vadállatok birodalma a Körösvölgyi Állatparkban. Szombaton az állatkertek éjszakája alkalmából számos izgalmas programmal várják a érdeklődőket a Körös-Maros Nemzeti Park szarvasi látogatóhelyén.

Körömi Krisztina kitért arra is, hogy a szombati napon a Körösvölgyi Állatparkba este 7 óráig lehet jegyet váltani, és 21 óráig tartanak nyitva. Hozzátette, aki ellátogat hozzájuk, több más érdekes dologgal is találkozhat majd.

A Körösvölgyi Állatpark

Fotók: Bencsik Ádám

 

