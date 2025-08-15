Gyerekkori mumuskaják: lófejből készült halászlevet is ettek olvasóink

Nemrég feltettünk egy kérdést Facebook-oldalunkon: „Melyik az az étel, amit gyerekkorodban utáltál, és a mai napig nem tudod megenni?”

Sokan meséltek arról, mely ételektől rettegtek gyerekkorukban, és amelyekkel a mai napig sem barátkoztak meg. Fotó: Shutterstock

A válaszok között volt, aki a jól ismert spenótot említette,de akadtak olyan „különlegességek” is, amiktől még a legedzettebb gyomor is összerándult volna.

A legkevésbé kedvelt étel a főzelékek és a spenót

A kommenteket főként a különféle főzeléktípusok dominálták, persze a rettegett spenót mellett. Akadt olyan hozzászóló is, aki a finomfőzeléket idézőjelben említette meg a posztunk alatt, ezzel is jelezve, hogy számára korántsem jelentett ínyenc élményt a „finom” főzelék. Voltak többen, akik a káposztafőzelékre és a tökfőzelékre panaszkodtak. Egy hozzászóló így jellemezte a főzelékélményt: „Tökfőzelék. Mint egy rakás kukac. Nem bírom!”

A spenót, mint minden gyerek rémálma, alig maradt el a főzelék mögött. Érdekes lehet a kérdés, hogy ugyan miért utálják ennyire? Valaki szerint inkább hasonlít egy bizonyos állat ürülékére, mint egy ételre, mások szerint túl egészségesnek néz ki egy gyerek számára – mindezt természetesen jó adag humorral tálalva.

A disznótor is terítékre került

A kommentek között, bár nem akkora gyakorisággal, de felbukkantak a tipikus disznótoros ételek is, például a hagymás vér vagy a resztelt máj, amelyek gyerekként nem okoztak kellemes élményt az olvasóinknak. A disznópörkölt mellett a pacal is többször előkerült, amit a kommentelők néhány hányófejes emojival fűszerezve említettek.

Lófejből halászlé és egyéb ínyenc falatok

A válaszok között olyan egészen meglepő fogások is felbukkantak, mint a tüdőleves. Ez a hagyományos magyar étel főként sertés vagy marhatüdőből készül. Reméljük, a tüdőleves senkinek sem okozott gyerekkorában komoly traumát.

Ami igazán meglepő volt, egy kommentelő így írta: „Lófej halászlé. Mindenevő vagyok!” Bár erre nem érkezett válasz, mégis elgondolkodtató, vajon milyen íze lehet egy lófejből készült halászlének… vagyis inkább lófejlének.

Mindenesetre rengeteg hozzászólás érkezett, így végre mindenki kiadhatta magából, hogyan viszonyul a gyerekkor gyűlölt ételeihez. Akadtak, akik komolyan vették a témát, míg mások inkább humorral oldották a helyzetet – ilyen volt például a „A defektes bicikli gumi belső, tarhonyafőzelékkel.”