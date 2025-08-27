Változás jön az egyik hazai banknál: letilthatják a kártyáját, ha nem figyel

Az Erste Bank végleg búcsút int az eddig széles körben kínált Mastercard kártyáknak. A folyamat mindenkit érint, aki jelenleg Mastercarddal fizet, függetlenül attól, mikor járna le a kártyája.

Az Erste Bank kivezeti a Mastercard kártyákat. Forrás: shutterstock

Mennyibe kerül a csere?

A csere díjmentes, de aktív közreműködést igényel. A bank első lépésként sürgős értesítőt küld postán vagy online üzenetben, amelyben arra kéri az ügyfelet, hogy ellenőrizze a postázási címét. Ezt a George alkalmazásban, telefonon vagy személyesen, egy bankfiókban is módosíthatja. Nagyon fontos, hogy olyan címet adjon meg, ahol valóban át tudja venni az új kártyát, mert a régit a csere után rövid időn belül letiltják – írja a haon.hu.

Hogyan lehet aktiválni az új Erste Visa kártyát?

Az új bankkártya kézhezvétele után az ügyfélnek kell aktiválnia azt. Ez kétféleképpen történhet: a legtöbben az első vásárlásnál tudják életre kelteni a plasztikot, a régi PIN-kód megadásával. Betéti kártyánál erre készpénzfelvétel vagy egyenleglekérdezés is alkalmas egy Erste-automatánál. Fontos tudni, hogy hitelkártyánál kizárólag vásárlással lehet elindítani az új kártyát. Amíg ez nem történik meg, addig nem működik sem az online vásárlás, sem az érintéses fizetés, és a digitális tárcába (Google Pay, Apple Pay) sem lehet feltölteni.

Aki nem aktiválja a kártyát a megadott időn belül, annak a régi Mastercardját a bank automatikusan letiltja, így egyszerűen elérhetetlenné válik a kártyás fizetés. Emiatt minden érintettnek ajánlott mihamarabb lépnie.

Az átállás miatti változásokról részletesen beszámol a haon.hu.