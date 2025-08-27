augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

13°
+29
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatás

45 perce

Változás jön az egyik hazai banknál: letilthatják a kártyáját, ha nem figyel

Címkék#Mastercard#készpénzfelvétel#ügyfél#Erste Bank

Komoly változás elé néz az egyik hazai bank több százezer ügyfele. A pénzintézet a következő hónapokban teljesen kivezeti a Mastercard bankkártyát, és mindenki Visa kártyát kap helyette.

Bátori Attila

Az Erste Bank végleg búcsút int az eddig széles körben kínált Mastercard kártyáknak. A folyamat mindenkit érint, aki jelenleg Mastercarddal fizet, függetlenül attól, mikor járna le a kártyája.

Az Erste Bank ügyfelei könnyen kártya nélkül maradhatnak
Az Erste Bank kivezeti a Mastercard kártyákat. Forrás: shutterstock

Mennyibe kerül a csere?

A csere díjmentes, de aktív közreműködést igényel. A bank első lépésként sürgős értesítőt küld postán vagy online üzenetben, amelyben arra kéri az ügyfelet, hogy ellenőrizze a postázási címét. Ezt a George alkalmazásban, telefonon vagy személyesen, egy bankfiókban is módosíthatja. Nagyon fontos, hogy olyan címet adjon meg, ahol valóban át tudja venni az új kártyát, mert a régit a csere után rövid időn belül letiltják – írja a haon.hu.

Hogyan lehet aktiválni az új Erste Visa kártyát?

Az új bankkártya kézhezvétele után az ügyfélnek kell aktiválnia azt. Ez kétféleképpen történhet: a legtöbben az első vásárlásnál tudják életre kelteni a plasztikot, a régi PIN-kód megadásával. Betéti kártyánál erre készpénzfelvétel vagy egyenleglekérdezés is alkalmas egy Erste-automatánál. Fontos tudni, hogy hitelkártyánál kizárólag vásárlással lehet elindítani az új kártyát. Amíg ez nem történik meg, addig nem működik sem az online vásárlás, sem az érintéses fizetés, és a digitális tárcába (Google Pay, Apple Pay) sem lehet feltölteni.

Aki nem aktiválja a kártyát a megadott időn belül, annak a régi Mastercardját a bank automatikusan letiltja, így egyszerűen elérhetetlenné válik a kártyás fizetés. Emiatt minden érintettnek ajánlott mihamarabb lépnie. 

Az átállás miatti változásokról részletesen beszámol a haon.hu.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu