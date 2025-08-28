augusztus 28., csütörtök

Közösséget építenek, a fitneszpark ezt is szolgálja

Címkék#Magyar Falu Program#szabadidőpark#pálya#fitneszpark

Újabb közösségi értékkel gazdagodott ez a település – jelentette be Erdős Norbert.

Csete Ilona
Közösséget építenek, a fitneszpark ezt is szolgálja

Békéssámson a közösségi élet, az aktív kikapcsolódás központjává válik. Fotó: Facebook

A Magyar Falu Program támogatásával majd 6 millió forintból elkészült a település szabadtéri fitneszparkja. A falunapon átadták.

– Az előkészítéskor fontos döntés született: a rekortán burkolat helyett inkább több gépet választottak, így nyolc különböző fitnesz elem várja a mozogni vágyókat. Így gyerekek, fiatalok, felnőttek és nyugdíjasok egyaránt megtalálják a számukra megfelelő mozgásformát. A beruházással a békéssámsoni szabadidőpark (a műfüves pálya, a játszótér mellé) újabb közösségi térrel bővült. Ez egyszerre szolgálja a kikapcsolódást, az egészséges életmód, a sportolás élményét – írta közösségi oldalán az országgyűlési képviselő.

 

 

