Rémálom lehet az álomtúrából, figyelmeztetést adtak ki a hegyimentők
Sok a baleset a közeli hegyekben. A maszol.ro összeállítást közölt arról, hogy mi lehet az oka annak, hogy az elmúlt időszakban számos baleset történt az erdélyi hegyekben is, amelyek egyébként a Békés vármegyei túrázó körében is népszerűek, így a hírek bennünket is érintenek és figyelmeztetnek.
Simon Lászlót, a Hargita Megyei Hegyi- és Barlangimentő Szolgálat vezetőjét arról kérdezte a portál, mi az oka a sok balesetnek az erdélyi hegyekben is. A szakember a maszolnak elmondta, a téli síszezon mellett az augusztus a túrázás és ebből következően a hegyimentés szempontjából is a csúcshónap.
– Ilyenkor robbanásszerűen megnő a látogatók száma, és ezzel párhuzamosan a balesetek száma is, így valóban több riasztást kapnak az előző hónapokhoz képest – fogalmazott Simon László. A Hargita Megyei Hegyi- és Barlangimentő Szolgálat vezetője elmondta, a Kis-Cohárdnál, a Gyilkos-tó közelében voltak éppen a kollégáival, és azt tapasztalták, hogy egész délelőtt érkeztek, túrázni mentek az emberek hétköznap is.
– Hétvégén, ezeken a népszerű túraútvonalakon, mint a Kis-Cohárd, a Mária-kő, vagy a Gyilkos-tónál található kilátók 300-400 ember is eljár egy nap alatt – tette hozzá.
Az erdélyi hegyek nagyon kedveltek
A vezető a maszol.ro oldalnak kifejtette, az olyan látogatott turisztikai célpontokban, mint
- a Vargyas-szoros,
- a Gyilkos-tó,
- a Békás-szoros,
- az Egyeskő a Nagyhagymás hegységben,
- Tusnádfürdő,
- Hargitafürdő,
- valamint a Madarasi Hargita
Gyakoriak a balesetek
Szólt arról, hogy többnyire ficamok és törések fordulnak elő, amelyek a rosszul megválasztott felszerelések következményei. Szintén visszatérő probléma a kimerülés, ami olyankor jelentkezik, amikor a túrázó nem a felkészültségének megfelelően választja meg a ösvényt. Ilyen esetekben előfordul, hogy segítségre szorulnak.
Mi történik kimerültségkor?
– Őket csak akkor kell kórházba szállítani, ha kómás állapotba kerülnek, egyébként, ha elkezdenek táplálkozni, a gyorsan felszívódó cukrok segítenek. Viszonylag hamar helyrejönnek – számolt be a hegyimentő. Kitért arra, hogy főként a Vargyas- és a Békás-szorosban és a Gyilkos-tónál, Egyeskőnél, hogy ott a túraútvonalakon jelentős a szintkülönbség és a távolság is. A kimerültség miatt pedig a turisták már nem lépnek annyira biztonságosan, ilyenkor következhetnek be bokaficamok, illetve a törések. Hangsúlyozta, a letért útvonalról veszély letérni, ilyenkor akár az is megtörténhet, hogy lezuhan a túrázó.
Nem csökkennek a balesetek
A portál beszámol arról is, hogy balesetek nem csökkennek, számuk megfelel a sokéves átlagnak. A vezető ezért javasolt, hogy a túrázók érdeklődjenek tőlük egyrészt az ösvények állapotáról, másrészt ha nem jártasok abban, kérjenek tanácsot.
A felelősségteljes hegyi túrázásra biztató Felelősen a hegyen elnevezésű kampány is zajlik, augusztus ennek a kijelölt hónapja a hegyimentők Facebook-oldalán megjelenő kampányplakátja szerint. Ez egész évre érvényes valójában, jegyezte meg. Kérdésünkre elmondta, van hatása, nemcsak ennek, hanem az egyéb akcióiknak is.
Legjobb tapasztalt túrázóval kezdeni
Mit tanácsos tenni a balesetek megelőzésére? – tette fel a kérdés a portál, amire Simon László azt válaszolta: „jó lenne, ha ismernék magukat az emberek, hiszen például sokan nem tudják, mennyit képesek gyalogolni egyszeri evéssel, hogy mire van szükségük az energia pótlásához: étel kell vagy elég pár müzliszelet. „Amennyiben ezt nem tudja magáról egy járatlan túrázó, akkor egy félnapos túrából is lehet olyan probléma, hogy túlságosan kimerül. Ezért fontos lenne, hogy felmérje a szervezete igényeit: mennyi vízre, élelemre van szükséges egy fél napra terhelés alatt, és ezt figyelembe véve szervezze a túrát és csomagoljon a hátizsákba. Ha sok vízre van szüksége, előre nézze meg, hol lesznek források, hogy ne kelljen sok vizet cipelnie” – sorolta a hegyimentő.
Az öltözet kapcsán azt ajánlotta:
- mindenképp bakancsban túrázzunk,
- lehetőleg hosszú nadrágban, ami megvéd a kígyómarástól, darázscsípéstől,
- hasznos a hosszujjú felső is, hogy ne égessen a nap.
- A kalap vagy sapka napszúrás ellen szükséges és a napszemüveg is fontos.
– Mindig legyen egy viharkabát a hátizsákban vagy egy esőkabát azért, ha az idő lehűlne, akkor ne kerüljön hipotérmiás állapotba, hiszen eső után mindig lehűl az idő, így kell a meleg ruha, főleg ha megverte a zápor – tette hozzá.
A cikkben hozzátették, mindezeket a tanácsokat, alapszabályokat rutinszerűen alkalmazzák, akik rendszeresen túráznak, jegyezte meg a hegyimentő, aki éppen ezért azt javasolja, tapasztalt túrázóval kezdje el a természetjárást, aki erre vágyik, és így könnyen megtanulja, hogyan készüljön, mi kerüljön a hátizsákba egy-egy túra előtt.
Vipera is támadhat
Az említett veszélyek mellett egyébként más is fenyegetheti a túrázókat a hegyekben. A sokasodó viperatámadásokkal korábbi cikkünkben foglalkoztunk.
