Rémálom lehet az álomtúrából, figyelmeztetést adtak ki a hegyimentők

Simon Lászlót, a Hargita Megyei Hegyi- és Barlangimentő Szolgálat vezetőjét arról kérdezte a portál, mi az oka a sok balesetnek az erdélyi hegyekben is. A szakember a maszolnak elmondta, a téli síszezon mellett az augusztus a túrázás és ebből következően a hegyimentés szempontjából is a csúcshónap.

Az erdélyi hegyek remek túracélpontok, de nem árt az óvatosság, sok a dolguk a hegyimentőknek.

Forrás: Hargita Megye Tanácsa/Facebook

– Ilyenkor robbanásszerűen megnő a látogatók száma, és ezzel párhuzamosan a balesetek száma is, így valóban több riasztást kapnak az előző hónapokhoz képest – fogalmazott Simon László. A Hargita Megyei Hegyi- és Barlangimentő Szolgálat vezetője elmondta, a Kis-Cohárdnál, a Gyilkos-tó közelében voltak éppen a kollégáival, és azt tapasztalták, hogy egész délelőtt érkeztek, túrázni mentek az emberek hétköznap is.

– Hétvégén, ezeken a népszerű túraútvonalakon, mint a Kis-Cohárd, a Mária-kő, vagy a Gyilkos-tónál található kilátók 300-400 ember is eljár egy nap alatt – tette hozzá.

Az erdélyi hegyek nagyon kedveltek

A vezető a maszol.ro oldalnak kifejtette, az olyan látogatott turisztikai célpontokban, mint

a Vargyas-szoros,

a Gyilkos-tó,

a Békás-szoros,

az Egyeskő a Nagyhagymás hegységben,

Tusnádfürdő,

Hargitafürdő,

valamint a Madarasi Hargita

Gyakoriak a balesetek

Szólt arról, hogy többnyire ficamok és törések fordulnak elő, amelyek a rosszul megválasztott felszerelések következményei. Szintén visszatérő probléma a kimerülés, ami olyankor jelentkezik, amikor a túrázó nem a felkészültségének megfelelően választja meg a ösvényt. Ilyen esetekben előfordul, hogy segítségre szorulnak.

Mi történik kimerültségkor?

– Őket csak akkor kell kórházba szállítani, ha kómás állapotba kerülnek, egyébként, ha elkezdenek táplálkozni, a gyorsan felszívódó cukrok segítenek. Viszonylag hamar helyrejönnek – számolt be a hegyimentő. Kitért arra, hogy főként a Vargyas- és a Békás-szorosban és a Gyilkos-tónál, Egyeskőnél, hogy ott a túraútvonalakon jelentős a szintkülönbség és a távolság is. A kimerültség miatt pedig a turisták már nem lépnek annyira biztonságosan, ilyenkor következhetnek be bokaficamok, illetve a törések. Hangsúlyozta, a letért útvonalról veszély letérni, ilyenkor akár az is megtörténhet, hogy lezuhan a túrázó.