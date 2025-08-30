augusztus 30., szombat

Erdély

1 órája

Rémálom lehet az álomtúrából, figyelmeztetést adtak ki a hegyimentők

Címkék#erdélyi hegy#túracélpont#hegység#balesetek

Sok a baleset a közeli hegyekben. A maszol.ro összeállítást közölt arról, hogy mi lehet az oka annak, hogy az elmúlt időszakban számos baleset történt az erdélyi hegyekben is, amelyek egyébként a Békés vármegyei túrázó körében is népszerűek, így a hírek bennünket is érintenek és figyelmeztetnek.

Beol.hu

Simon Lászlót, a Hargita Megyei Hegyi- és Barlangimentő Szolgálat vezetőjét arról kérdezte a portál, mi az oka a sok balesetnek az erdélyi hegyekben is. A szakember a maszolnak elmondta, a téli síszezon mellett az augusztus a túrázás és ebből következően a hegyimentés szempontjából is a csúcshónap.

Az erdélyi hegyekben sok a baleset, rengeteg a dolga a hegyimentőknek.
Az erdélyi hegyek remek túracélpontok, de nem árt az óvatosság, sok a dolguk a hegyimentőknek.
Forrás: Hargita Megye Tanácsa/Facebook

– Ilyenkor robbanásszerűen megnő a látogatók száma, és ezzel párhuzamosan a balesetek száma is, így valóban több riasztást kapnak az előző hónapokhoz képest – fogalmazott Simon László. A Hargita Megyei Hegyi- és Barlangimentő Szolgálat vezetője elmondta, a Kis-Cohárdnál, a Gyilkos-tó közelében voltak éppen a kollégáival, és azt tapasztalták, hogy egész délelőtt érkeztek, túrázni mentek az emberek hétköznap is. 

– Hétvégén, ezeken a népszerű túraútvonalakon, mint a Kis-Cohárd, a Mária-kő, vagy a Gyilkos-tónál található kilátók 300-400 ember is eljár egy nap alatt – tette hozzá.

Az erdélyi hegyek nagyon kedveltek

A vezető a maszol.ro oldalnak kifejtette, az olyan látogatott turisztikai célpontokban, mint 

  • a Vargyas-szoros, 
  • a Gyilkos-tó, 
  • a Békás-szoros, 
  • az Egyeskő a Nagyhagymás hegységben, 
  • Tusnádfürdő, 
  • Hargitafürdő, 
  • valamint a Madarasi Hargita 

Gyakoriak a balesetek

Szólt arról, hogy többnyire ficamok és törések fordulnak elő, amelyek a rosszul megválasztott felszerelések következményei. Szintén visszatérő probléma a kimerülés, ami olyankor jelentkezik, amikor a túrázó nem a felkészültségének megfelelően választja meg a ösvényt. Ilyen esetekben előfordul, hogy segítségre szorulnak. 

Mi történik kimerültségkor?

– Őket csak akkor kell kórházba szállítani, ha kómás állapotba kerülnek, egyébként, ha elkezdenek táplálkozni, a gyorsan felszívódó cukrok segítenek. Viszonylag hamar helyrejönnek – számolt be a hegyimentő. Kitért arra, hogy főként a Vargyas- és a Békás-szorosban és a Gyilkos-tónál, Egyeskőnél, hogy ott a túraútvonalakon jelentős a szintkülönbség és a távolság is. A kimerültség miatt pedig a turisták már nem lépnek annyira biztonságosan, ilyenkor következhetnek be bokaficamok, illetve a törések. Hangsúlyozta, a letért útvonalról veszély letérni, ilyenkor akár az is megtörténhet, hogy lezuhan a túrázó.

Nem csökkennek a balesetek

A portál beszámol arról is, hogy balesetek nem csökkennek, számuk megfelel a sokéves átlagnak. A vezető ezért javasolt, hogy a túrázók érdeklődjenek tőlük egyrészt az ösvények állapotáról, másrészt ha nem jártasok abban, kérjenek tanácsot.

A felelősségteljes hegyi túrázásra biztató Felelősen a hegyen elnevezésű kampány is zajlik, augusztus ennek a kijelölt hónapja a hegyimentők Facebook-oldalán megjelenő kampányplakátja szerint. Ez egész évre érvényes valójában, jegyezte meg. Kérdésünkre elmondta, van hatása, nemcsak ennek, hanem az egyéb akcióiknak is.

Legjobb tapasztalt túrázóval kezdeni

Mit tanácsos tenni a balesetek megelőzésére? – tette fel a kérdés a portál, amire Simon László azt válaszolta: „jó lenne, ha ismernék magukat az emberek, hiszen például sokan nem tudják, mennyit képesek gyalogolni egyszeri evéssel, hogy mire van szükségük az energia pótlásához: étel kell vagy elég pár müzliszelet. „Amennyiben ezt nem tudja magáról egy járatlan túrázó, akkor egy félnapos túrából is lehet olyan probléma, hogy túlságosan kimerül. Ezért fontos lenne, hogy felmérje a szervezete igényeit: mennyi vízre, élelemre van szükséges egy fél napra terhelés alatt, és ezt figyelembe véve szervezze a túrát és csomagoljon a hátizsákba. Ha sok vízre van szüksége, előre nézze meg, hol lesznek források, hogy ne kelljen sok vizet cipelnie” – sorolta a hegyimentő.

Az öltözet kapcsán azt ajánlotta: 

  • mindenképp bakancsban túrázzunk, 
  • lehetőleg hosszú nadrágban, ami megvéd a kígyómarástól, darázscsípéstől, 
  • hasznos a hosszujjú felső is, hogy ne égessen a nap. 
  • A kalap vagy sapka napszúrás ellen szükséges és a napszemüveg is fontos.

– Mindig legyen egy viharkabát a hátizsákban vagy egy esőkabát azért, ha az idő lehűlne, akkor ne kerüljön hipotérmiás állapotba, hiszen eső után mindig lehűl az idő, így kell a meleg ruha, főleg ha megverte a zápor – tette hozzá. 

A cikkben hozzátették, mindezeket a tanácsokat, alapszabályokat rutinszerűen alkalmazzák, akik rendszeresen túráznak, jegyezte meg a hegyimentő, aki éppen ezért azt javasolja, tapasztalt túrázóval kezdje el a természetjárást, aki erre vágyik, és így könnyen megtanulja, hogyan készüljön, mi kerüljön a hátizsákba egy-egy túra előtt.

Vipera is támadhat

Az említett veszélyek mellett egyébként más is fenyegetheti a túrázókat a hegyekben. A sokasodó viperatámadásokkal korábbi cikkünkben foglalkoztunk.

 

 

