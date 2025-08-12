Felhívás
27 perce
Fontos üzenetet küldött a hölgyeknek a polgármester
Fontos üzenetet küldött a szebbik nem tagjainak a város polgármestere.
Fontos üzenetet küldött, lényeges felhívást tett közzé Szarvas polgármestere, Hodálik Pál a Facebook-oldalán.
A felhívásban olvasható, hogy ma Magyarországon a leggyakoribb halálokok között vannak a daganatos megbetegedések. A nők meghatározott időközönként kapnak meghívólevelet emlőszűrésre és méhnyakszűrésre, lényeges, hogy azokon részt is vegyenek. Ugyanis ma Magyarországon
- emlőrák miatt évente mintegy 2800-an vesztik életüket, évente 7500 új megbetegedés fordul elő,
- méhnyakrák következtében évente több mint 400-an halnak meg, évente 1000 új eset merül fel.
