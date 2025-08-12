Fontos üzenetet küldött a hölgyeknek a polgármester

Fontos üzenetet küldött, lényeges felhívást tett közzé Szarvas polgármestere, Hodálik Pál a Facebook-oldalán.

Fontos üzenetet küldött a nőknek a város polgármestere. Illusztráció: Shutterstock

A felhívásban olvasható, hogy ma Magyarországon a leggyakoribb halálokok között vannak a daganatos megbetegedések. A nők meghatározott időközönként kapnak meghívólevelet emlőszűrésre és méhnyakszűrésre, lényeges, hogy azokon részt is vegyenek. Ugyanis ma Magyarországon