Felhívás

3 órája

Fontos üzenetet küldött a hölgyeknek a polgármester

Címkék#emlőrák#Szarvas#hölgy#emlőrák megelőzés#üzenet

Fontos üzenetet küldött a szebbik nem tagjainak a város polgármestere.

Licska Balázs

Fontos üzenetet küldött, lényeges felhívást tett közzé Szarvas polgármestere, Hodálik Pál a Facebook-oldalán.

A,Woman,Is,Opening,A,Letter
Fontos üzenetet küldött a nőknek a város polgármestere. Illusztráció: Shutterstock

A felhívásban olvasható, hogy ma Magyarországon a leggyakoribb halálokok között vannak a daganatos megbetegedések. A nők meghatározott időközönként kapnak meghívólevelet emlőszűrésre és méhnyakszűrésre, lényeges, hogy azokon részt is vegyenek. Ugyanis ma Magyarországon

  • emlőrák miatt évente mintegy 2800-an vesztik életüket, évente 7500 új megbetegedés fordul elő,
  • méhnyakrák következtében évente több mint 400-an halnak meg, évente 1000 új eset merül fel.

 

 

 

