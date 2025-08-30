1 órája
Kik tűntek el nyomtalanul? Kvíz és érdekességek az eltűntek világnapja alkalmából
Teszteld magad kvízünkkel: felismered a híres eltűnt személyeket és az ikonikus eseteket? Augusztus 30‑án az eltűntek világnapja emlékeztet minket azokra, akik rejtélyes körülmények között tűntek el.
Az eltűntek világnapja nemcsak megemlékezés, hanem figyelemfelhívás is: évente több ezer ember tűnik el világszerte – némely esetek évtizedek múltán is megoldatlanok maradnak. Akadnak köztük történelmi, politikai és popkulturális eltűnések, amelyek a mai napig izgatják a közvéleményt. Cikkünkben egy izgalmas kvíz segítségével tesztelheted, mennyire ismered a legismertebb eltűnési eseteket. Ismerd meg a legrejtélyesebb történeteket és az eltűntek emléknapjának jelentőségét!
