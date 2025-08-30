augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

Kvíz

1 órája

Kik tűntek el nyomtalanul? Kvíz és érdekességek az eltűntek világnapja alkalmából

Címkék#segítség#történet#Beol hu#Az eltűntek világnapja#kvíz

Teszteld magad kvízünkkel: felismered a híres eltűnt személyeket és az ikonikus eseteket? Augusztus 30‑án az eltűntek világnapja emlékeztet minket azokra, akik rejtélyes körülmények között tűntek el.

Beol.hu

Az eltűntek világnapja nemcsak megemlékezés, hanem figyelemfelhívás is: évente több ezer ember tűnik el világszerte – némely esetek évtizedek múltán is megoldatlanok maradnak. Akadnak köztük történelmi, politikai és popkulturális eltűnések, amelyek a mai napig izgatják a közvéleményt. Cikkünkben egy izgalmas kvíz segítségével tesztelheted, mennyire ismered a legismertebb eltűnési eseteket. Ismerd meg a legrejtélyesebb történeteket és az eltűntek emléknapjának jelentőségét!

A kvíz segít felfedezni az Eltűntek világnapja kapcsán ismertté vált eltűnéseket és azok hátterét.
Több ezer eltűnés évente - az eltűntek világnapja célja, hogy ne feledkezzünk meg róluk.Fotó: Shutterstock

Korábbi tesztjeinket itt találod!

Kik tűntek el nyomtalanul? Kvíz és érdekességek az Eltűntek világnapja alkalmából

Tedd próbára tudásod a Beol.hu tematikus kvízében!

1.
Melyik híres női pilóta tűnt el a Csendes-óceán felett 1937-ben egy világkörüli repülés közben?
2.
Mi volt az a rejtélyes eset, amelyben egy brit fiú, Lord Lucan, 1974-ben nyom nélkül eltűnt, miután gyanúsítottá vált…?
3.
Melyik híres francia író és repülő tűnt el 1944-ben egy felderítő repülés során?
4.
Hány éves volt Madeleine McCann, amikor 2007-ben eltűnt Portugáliában?
5.
Mi a neve annak a legendás ausztrál miniszterelnöknek, aki 1967-ben nyom nélkül eltűnt, és akit soha nem találtak meg?
6.
Melyik következő személy tűnt el Békés megyében, és senki sem tudott a hollétéről évtizedekig?
7.
Melyik évben tűnt el Szathmáry Nikolett néptáncról hazafelé tartva Gyulán?
8.
A híres "Roanoke-kolónia" eltűnését melyik szó utalása tette még misztikusabbá?
9.
Melyik híres magyar személy eltűnése és halála kapcsolódik a második világháborúhoz?
10.
Ki volt az a Titanic-túlélő, aki évekkel később nyomtalanul eltűnt, és akinek történetét sokáig rejtély övezte?

 

 

