Az eltűntek világnapja nemcsak megemlékezés, hanem figyelemfelhívás is: évente több ezer ember tűnik el világszerte – némely esetek évtizedek múltán is megoldatlanok maradnak. Akadnak köztük történelmi, politikai és popkulturális eltűnések, amelyek a mai napig izgatják a közvéleményt. Cikkünkben egy izgalmas kvíz segítségével tesztelheted, mennyire ismered a legismertebb eltűnési eseteket. Ismerd meg a legrejtélyesebb történeteket és az eltűntek emléknapjának jelentőségét!

Több ezer eltűnés évente - az eltűntek világnapja célja, hogy ne feledkezzünk meg róluk.Fotó: Shutterstock

Korábbi tesztjeinket itt találod!

Kik tűntek el nyomtalanul? Kvíz és érdekességek az Eltűntek világnapja alkalmából

Tedd próbára tudásod a Beol.hu tematikus kvízében!