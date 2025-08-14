Óriási kirakózással ért véget az élményfestés a Meseházban – galériával

Hét közösség tagjai színeztek, alkottak, majd kirakóztak

A hét közösség tagjai jellegzetes csabai szimbólumokat színeztek, és a hatalmas méretben elkészült alkotásokat aztán csütörtökön a Meseházban tették egybe, mintha kirakóznának. A Csabai Közösségi Alapítvány ugyancsak érkezett egy, immár nyolcadik művel, illetve a kirakó teljességéhez szükséges kilencedik elem csütörtökön a békéscsabai Meseházban született meg, ennek létrejöttében mindenki tevékenyen részt vett.

Soós Emőke mesét mondott és közös éneklésre hívta a résztvevőket. Fotó: Bencsik Ádám

A rendezvény keretében Soós Emőke bábszínház több mesét mondott, valamint közös éneklésre invitálta a résztvevőket.

A Csabai Közösségi Alapítvány támogatta az élményfestést

A Béthel Alapítvány – Gadara Ház ötlete alapján létrejött élményfestést a Csabai Közösségi Alapítvány támogatta. A Csabai Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnöke, Garay Éva kiemelte, hogy olyan programokat igyekeztek támogatni, amelyek értéket és közösséget teremtenek, és ez igaz az élményfestésre. Hozzátette: ahogy előző év végén írt ki pályázatokat az alapítvány, úgy idén is hasonlóra készülnek.