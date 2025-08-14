augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

31°
+38
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

4 órája

Óriási kirakózással ért véget az élményfestés a Meseházban – galériával

Címkék#Csabai Közösségi Alapítvány#Meseházban#élményfestés#program

Nagyszabású programot szerveztek többek között pszichiátriai és szenvedélybetegek számára az elmúlt fél évben. Ez zárult egy élményfestéssel csütörtökön a Meseházban.

Licska Balázs

Több közösség számára szerveztek az elmúlt időszakban élményfestést, a nyitott programokon

Nagyszabású élményfestés a Meseházban
Nagyszabású élményfestéssel zárult a fél éven át tartó program a Meseházban. Fotó: Bencsik Ádám 
  • a Béthel Alapítvány – Gadara Ház,
  • a Mentálhigiénés Egyesület – Békés Mérték Közösségi Ház,
  • a Védőburok Nappali Ellátás

szakembereinek koordinálása mellett pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, gyógyulásban lévő alkoholbetegek, illetve fiatalok és idősek vettek részt.

Élményfestés a Meseházban

Fotók: Bencsik Ádám

Hét közösség tagjai színeztek, alkottak, majd kirakóztak

A hét közösség tagjai jellegzetes csabai szimbólumokat színeztek, és a hatalmas méretben elkészült alkotásokat aztán csütörtökön a Meseházban tették egybe, mintha kirakóznának. A Csabai Közösségi Alapítvány ugyancsak érkezett egy, immár nyolcadik művel, illetve a kirakó teljességéhez szükséges kilencedik elem csütörtökön a békéscsabai Meseházban született meg, ennek létrejöttében mindenki tevékenyen részt vett. 

Soós Emőke mesét mondott
Soós Emőke mesét mondott és közös éneklésre hívta a résztvevőket. Fotó: Bencsik Ádám 

A rendezvény keretében Soós Emőke bábszínház több mesét mondott, valamint közös éneklésre invitálta a résztvevőket.

A Csabai Közösségi Alapítvány támogatta az élményfestést

A Béthel Alapítvány – Gadara Ház ötlete alapján létrejött élményfestést a Csabai Közösségi Alapítvány támogatta. A Csabai Közösségi Alapítvány kuratóriumi elnöke, Garay Éva kiemelte, hogy olyan programokat igyekeztek támogatni, amelyek értéket és közösséget teremtenek, és ez igaz az élményfestésre. Hozzátette: ahogy előző év végén írt ki pályázatokat az alapítvány, úgy idén is hasonlóra készülnek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu