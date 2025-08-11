augusztus 11., hétfő

Súlyos veszteségek

43 perce

Megrendült Békés: elhunyt egy fiatal csocsójátékos és egy mesterszakács

Az előző héten elbúcsúztunk egy mesterszakácstól és a Viharsarki Csocsó Egyesület fiatal versenyzőjétől is. Arról is cikkeztünk, mi lesz az út szélén elhagyatott autók sorsa.

Beol.hu

Régebb óta áll egy jármű az út mentén Kondoros és Gyomaendrőd között – jelezték szerkesztőségünknek olvasóink. Az elhagyatott autó sokaknak szemet szúrt.

Lássuk, mi lesz az elhagyatott autókkal.
Az elhagyatott autókkal kapcsolatban több teendőnk van. Fotó: olvasói felvétel

Elhagyatott autó áll az út mentén – mutatjuk, mi lesz a sorsa

Megpróbáltunk utánajárni, hogy mi történt a rejtélyes elhagyatott autóval, és mi lehet a sorsa. Azt is megtudtuk, hogy általában, mi lesz a veszteglő járművekkel.

Egészen biztos, hogy megdőlt a melegrekord, hihetetlen, mit mértek ebben a békési városban

Az előzetes adatok alapján megdőlt a napi melegrekord, méghozzá egy Békés vármegyei településen.

Hihetetlen, milyen hőmérsékletet mértek
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Váratlanul elhunyt a fiatal békéscsabai játékos

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Viharsarki Csocsó Egyesület fiatal versenyzője.

Futaki Dániel Fotó: Facebook/Viharsarki Csocsó Egyesület

Elhunyt a mesterszakács, gyászol a csárda

Tragikus hirtelenséggel elhunyt a mesterszakács, felfoghatatlan a tragédia.

Óriási érdeklődés mellett zajlik a Szanafeszt – videóval, galériával

Szombaton a reggeli órákban megkezdődött a SZANAFESZT – az I. Szanazugi Családi Nap és Fesztivál. A Doboz-Szanazugban, a szabadstrandon életre hívott program számos érdekességet tartogat. A rendezvény iránt óriási volt az érdeklődés.

I. Szanazugi Családi Nap és Fesztivál

Fotók: beol.hu

 

