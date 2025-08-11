43 perce
Megrendült Békés: elhunyt egy fiatal csocsójátékos és egy mesterszakács
Az előző héten elbúcsúztunk egy mesterszakácstól és a Viharsarki Csocsó Egyesület fiatal versenyzőjétől is. Arról is cikkeztünk, mi lesz az út szélén elhagyatott autók sorsa.
Régebb óta áll egy jármű az út mentén Kondoros és Gyomaendrőd között – jelezték szerkesztőségünknek olvasóink. Az elhagyatott autó sokaknak szemet szúrt.
Elhagyatott autó áll az út mentén – mutatjuk, mi lesz a sorsa
Megpróbáltunk utánajárni, hogy mi történt a rejtélyes elhagyatott autóval, és mi lehet a sorsa. Azt is megtudtuk, hogy általában, mi lesz a veszteglő járművekkel.
Egészen biztos, hogy megdőlt a melegrekord, hihetetlen, mit mértek ebben a békési városban
Az előzetes adatok alapján megdőlt a napi melegrekord, méghozzá egy Békés vármegyei településen.
Váratlanul elhunyt a fiatal békéscsabai játékos
Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Viharsarki Csocsó Egyesület fiatal versenyzője.
Elhunyt a mesterszakács, gyászol a csárda
Tragikus hirtelenséggel elhunyt a mesterszakács, felfoghatatlan a tragédia.
Óriási érdeklődés mellett zajlik a Szanafeszt – videóval, galériával
Szombaton a reggeli órákban megkezdődött a SZANAFESZT – az I. Szanazugi Családi Nap és Fesztivál. A Doboz-Szanazugban, a szabadstrandon életre hívott program számos érdekességet tartogat. A rendezvény iránt óriási volt az érdeklődés.
I. Szanazugi Családi Nap és Fesztivál