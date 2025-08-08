Elhagyott autó áll az út mentén – mutatjuk, mi lesz a sorsa

augusztus 8., péntek

Régebb óta áll egy jármű az út mentén Kondoros és Gyomaendrőd között – jelezték szerkesztőségünknek olvasóink. Megpróbáltunk utánajárni, hogy mi történt a rejtélyes elhagyatott autóval, és mi lehet a sorsa. Azt is megtudtuk, hogy általában, mi lesz a veszteglő járművekkel.

Papp Gábor

Az elhagyatott autóval kapcsolatos megkeresésünkre a Magyar Közút Nonprofit Zrt. arról adott tájékoztatást, hogy a gépjármű anyagi káros közúti közlekedési balesetben volt érintett, elszállítása még nem történt meg. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a gépjárművet, több elhagyott gépjárművel együtt bejelentette a Szarvasi Rendőrkapitányság felé a közúti közlekedés szabályairól (KRESZ) törvényben foglaltaknak megfelelően.

Lássuk, mi lesz az elhagyatott autókkal.
Az elhagyatott autókkal kapcsolatban több teendőnk van. Fotó: olvasói felvétel

Elhagyatott autók: mi lesz velük?

A Magyar Közútnál arra is kitértek, hogy a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvényben felsorolt esetekben az országos közúton a közút kezelője, a rendőrség értesítésével elszállíthatja a veszteglő járműveket. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy erre továbbra is csak lehetősége van a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, és ez nem kötelezettsége.

Hogyan is működik az elszállítás?

Magyar Közút Nonprofit Zrt. minden esetben megvizsgálja, hogy az országos közúthálózaton veszteglő járművek esetében a jármű balesetben, vagy bűncselekményben lehet-e érintett. Ebben az esetben az illetékes rendőrkapitányság hatáskörébe tartozik a jármű elszállítása. Amennyiben az előbbi eset nem áll fenn, és a jármű balesetveszélyes helyen, vagy helyzetben áll, úgy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. gondoskodik a jármű elszállításáról, és a balesetveszélyes helyzet megszüntetéséről. Egyéb esetekben a vonatkozó jogszabályok betartásával a jármű tulajdonosának, vagy üzemben tartójának az értesítésével, felszólításával kezdi meg a társaság a nem kívánt állapot megszüntetését.

Így jelenthetik be az elhagyott járművet

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. részére elhagyott járműről bejelentést tenni legegyszerűbben az E-ügyfélszolgálatunkon keresztül, ezen a linken, az „Elhagyott, veszteglő jármű bejelentése” menüponton lehetséges.
 

 

 

