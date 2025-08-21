58 perce
Emberségből jeles: elgázolt cicát mentettek a rendőrök
Rejtélyek és megható pillanatok tartják izgalomban a térséget: míg egy bajszos sofőr 44 év után keresi Editet, hogy bocsánatot kérjen tőle, addig Szarvason rendőrök lettek szemtanúi egy éjféli drámának, amikor egy elütött cica szempárja villant fel előttük az úton. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 20-án.
Két rendőr járőrözött minap a 44-es főúton, Szarvason, amikor éjfél előtt megvillant előttük egy kétségbeesett szempár. Elgázolt cica feküdt az úttesten magatehetetlenül.
Éjfél előtt villant egy szempár, elgázolt cica feküdt az úton
Szívbemarkoló videót töltött fel a rendőrség a Facebook-oldalára. Az egyenruhások egy elgázolt cica történetét osztották meg velünk.
Így folytatódhat az M44-es
Újabb szakaszába lépett az M44-es út további fejlesztése – tájékoztatott Facebook-oldalán Kálmán Tibor, Békés polgármestere. Mint írta, online videokonferencia keretében mutatta a be a Békéscsaba és Békés között áthaladó M44-es gyorsforgalmi út végleges tervdokumentációját Varga János projektvezető az érintett települések önkormányzatainak és a tervzsűrinek.
A NAV nem habozott – saját magukat buktatták le a gyanús cégek
Több gyanús társaság is bekerült a NAV látókörébe. Szélesebb körben folytatódnak az online számla- és pénztárgépadatok, valamint az áfabevallások eltérését tisztázó adategyeztetési eljárások.
Beruházási dömping indul, Békés vármegyei fejlesztések is szerepelnek a listán
Óriási beruházás program indulhat Magyarországon. Megjelent a napokban egy kormányhatározat, amely keretbe szedte a következő tíz év fejlesztési terveit. A Beol.hu sorra vette, hogy az állami beruházásokon belül milyen Békés vármegyei fejlesztések várhatók.
Friss hírek érkeztek Demjén Ferenc állapotáról
Az elmúlt napokban aggodalommal követték a rajongók az énekes állapotát, miután augusztus 13-án otthonában baleset érte.
Új hírek jöttek az Alcohol frontemberéről: így van most Csövi
Újabb hírek érkeztek a békési banda énekesének állapotáról. Az Alcohol zenekar énekese, Csövi vasárnap került kórházba belső vérzés miatt.
Titokzatos üzenet tartja lázban a várost, 44 év után keresi Editet a bajszos sofőr, de nem azért, amire számítanánk
Nagyon keresi Editet egy férfi, és ebben kért segítséget a közösségi portálon, az egyik, békéscsabaiakat tömörítő csoportban. Azt írta, hogy 44 év után nagyon sok magyarázattal és őszinte bocsánatkéréssel tartozik a nőnek, ezért szeretné megtalálni. Adott némi támpontot is, hogy ki lehet Edit, és hogy ki lehet ő. A Facebookon közzétett bejegyzését aztán törölte.
Jövőnk is lesz Európában – méltó módon ünnepeltek Gyulán - galériával, videókkal