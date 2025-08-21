Emberségből jeles: elgázolt cicát mentettek a rendőrök

Két rendőr járőrözött minap a 44-es főúton, Szarvason, amikor éjfél előtt megvillant előttük egy kétségbeesett szempár. Elgázolt cica feküdt az úttesten magatehetetlenül.

Pityke, az elgázolt cica azonnal kapott fájdalomcsillapítót.

Forrás: police.hu

Éjfél előtt villant egy szempár, elgázolt cica feküdt az úton

Szívbemarkoló videót töltött fel a rendőrség a Facebook-oldalára. Az egyenruhások egy elgázolt cica történetét osztották meg velünk.

Így folytatódhat az M44-es

Újabb szakaszába lépett az M44-es út további fejlesztése – tájékoztatott Facebook-oldalán Kálmán Tibor, Békés polgármestere. Mint írta, online videokonferencia keretében mutatta a be a Békéscsaba és Békés között áthaladó M44-es gyorsforgalmi út végleges tervdokumentációját Varga János projektvezető az érintett települések önkormányzatainak és a tervzsűrinek.

Az M44-es fejlesztése Békés szempontjából is kulcsfontosságú.

Fotó: Rosta Tibor

A NAV nem habozott – saját magukat buktatták le a gyanús cégek

Több gyanús társaság is bekerült a NAV látókörébe. Szélesebb körben folytatódnak az online számla- és pénztárgépadatok, valamint az áfabevallások eltérését tisztázó adategyeztetési eljárások.

Az áfabevallások vizsgálata sem áll meg. Forrás: Shutterstock

Beruházási dömping indul, Békés vármegyei fejlesztések is szerepelnek a listán

Óriási beruházás program indulhat Magyarországon. Megjelent a napokban egy kormányhatározat, amely keretbe szedte a következő tíz év fejlesztési terveit. A Beol.hu sorra vette, hogy az állami beruházásokon belül milyen Békés vármegyei fejlesztések várhatók.

Tízéves beruházási programot jelentettek be egy kormányhatározattal. Az állami beruházások Békés vármegyét is érintik, Békéscsabára is rengeteg pénz jöhet.

Forrás: Shutterstock

Friss hírek érkeztek Demjén Ferenc állapotáról

Az elmúlt napokban aggodalommal követték a rajongók az énekes állapotát, miután augusztus 13-án otthonában baleset érte.

A lekötött Demjén Ferenc koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre. Fotó: MW



Új hírek jöttek az Alcohol frontemberéről: így van most Csövi

Újabb hírek érkeztek a békési banda énekesének állapotáról. Az Alcohol zenekar énekese, Csövi vasárnap került kórházba belső vérzés miatt.

Csövi vasárnap került kórhába, több liter vért vesztett. Fotó: Alcohol zenekar/Facebook

Titokzatos üzenet tartja lázban a várost, 44 év után keresi Editet a bajszos sofőr, de nem azért, amire számítanánk

Nagyon keresi Editet egy férfi, és ebben kért segítséget a közösségi portálon, az egyik, békéscsabaiakat tömörítő csoportban. Azt írta, hogy 44 év után nagyon sok magyarázattal és őszinte bocsánatkéréssel tartozik a nőnek, ezért szeretné megtalálni. Adott némi támpontot is, hogy ki lehet Edit, és hogy ki lehet ő. A Facebookon közzétett bejegyzését aztán törölte.