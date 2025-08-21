augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

21°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hírösszefoglaló

3 órája

Emberségből jeles: elgázolt cicát mentettek a rendőrök

Címkék#cica#m44#napi hírösszefoglaló#a nap legfontosabb hírei#beol videó#Demjén Ferenc#üzenet

Rejtélyek és megható pillanatok tartják izgalomban a térséget: míg egy bajszos sofőr 44 év után keresi Editet, hogy bocsánatot kérjen tőle, addig Szarvason rendőrök lettek szemtanúi egy éjféli drámának, amikor egy elütött cica szempárja villant fel előttük az úton. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. augusztus 20-án.

Beol.hu

Két rendőr járőrözött minap a 44-es főúton, Szarvason, amikor éjfél előtt megvillant előttük egy kétségbeesett szempár. Elgázolt cica feküdt az úttesten magatehetetlenül.

elgázolt cica feküdt az úton, rendőrök mentették meg
Pityke, az elgázolt cica azonnal kapott fájdalomcsillapítót. 
Forrás: police.hu

Éjfél előtt villant egy szempár, elgázolt cica feküdt az úton

Szívbemarkoló videót töltött fel a rendőrség a Facebook-oldalára. Az egyenruhások egy elgázolt cica történetét osztották meg velünk.  

Így folytatódhat az M44-es

Újabb szakaszába lépett az M44-es út további fejlesztése – tájékoztatott Facebook-oldalán Kálmán Tibor, Békés polgármestere. Mint írta, online videokonferencia keretében mutatta a be a Békéscsaba és Békés között áthaladó M44-es gyorsforgalmi út végleges tervdokumentációját Varga János projektvezető az érintett települések önkormányzatainak és a tervzsűrinek.

Az M44-es fejlesztése Békés szempontjából is kulcsfontosságú.
Fotó: Rosta Tibor

A NAV nem habozott – saját magukat buktatták le a gyanús cégek

Több gyanús társaság is bekerült a NAV látókörébe. Szélesebb körben folytatódnak az online számla- és pénztárgépadatok, valamint az áfabevallások eltérését tisztázó adategyeztetési eljárások.

Az áfabevallások vizsgálata sem áll meg. Forrás: Shutterstock

Beruházási dömping indul, Békés vármegyei fejlesztések is szerepelnek a listán

Óriási beruházás program indulhat Magyarországon. Megjelent a napokban egy kormányhatározat, amely keretbe szedte a következő tíz év fejlesztési terveit. A Beol.hu sorra vette, hogy az állami beruházásokon belül milyen Békés vármegyei fejlesztések várhatók.

Tízéves beruházási programot jelentettek be egy kormányhatározattal. Az állami beruházások Békés vármegyét is érintik, Békéscsabára is rengeteg pénz jöhet.
Forrás: Shutterstock

Friss hírek érkeztek Demjén Ferenc állapotáról

Az elmúlt napokban aggodalommal követték a rajongók az énekes állapotát, miután augusztus 13-án otthonában baleset érte.

A lekötött Demjén Ferenc koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre. Fotó: MW
 

Új hírek jöttek az Alcohol frontemberéről: így van most Csövi

Újabb hírek érkeztek a békési banda énekesének állapotáról. Az Alcohol zenekar énekese, Csövi vasárnap került kórházba belső vérzés miatt.

Csövi vasárnap került kórhába, több liter vért vesztett. Fotó: Alcohol zenekar/Facebook

Titokzatos üzenet tartja lázban a várost, 44 év után keresi Editet a bajszos sofőr, de nem azért, amire számítanánk

Nagyon keresi Editet egy férfi, és ebben kért segítséget a közösségi portálon, az egyik, békéscsabaiakat tömörítő csoportban. Azt írta, hogy 44 év után nagyon sok magyarázattal és őszinte bocsánatkéréssel tartozik a nőnek, ezért szeretné megtalálni. Adott némi támpontot is, hogy ki lehet Edit, és hogy ki lehet ő. A Facebookon közzétett bejegyzését aztán törölte.

Stressed,Upset,Man,Sitting,Alone,On,A,Comfortable,Couch,,Appearing
Nagyon keresi egy férfi Editet, 44 éve szerelmesek voltak, most szeretne bocsánatot kérni. Illusztráció: Shutterstock

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu