Szívbemarkoló képsorok: éjfél előtt villant egy szempár az úton

Szívbemarkoló videót töltött fel a rendőrség a Facebook-oldalára. Az egyenruhások egy elgázolt cica történetét osztották meg velünk.

Pityke, az elgázolt cica azonnal kapott fájdalomcsillapítót.

Forrás: police.hu

– Mindig mondjuk, hogy kell a macskaszem, és nem szabad gyorsan hajtani. Két kollégánk járőrözött augusztus 18-án éjjel a 44-es főúton, Szarvason, amikor éjfél előtt megvillant egy útjukba került szempár. Egy cica sétált fel az útra, majd a fényszóró rávilágított egy másik állatra is. Egy elgázolt cica feküdt az út közepén. Buzás Ádám r. főtörzsőrmester és Valuk Adrián r. őrmester kiszállt az autóból, s látta, hogy a fehér kismacska nem tud mozdulni – írták a felvétel mellé.

Az elgázolt cica nincs jól, de jó kezekbe került

A rendőrök nagyobb bajt nem akartak csinálni, nem akarták sokat mozgatni a pórul járt állatot, ezért nem vették a karjukba, hanem óvatosan megemelték és levitték az útról. Nyomban hívták Hetényi Pétert, a szarvasi CicAngyal Macskamentő Egyesület munkatársát, aki készségesen segített, odasietett. Gondjaiba vette a körülbelül hathetes, sérült kiscicát, akit Pitykének keresztelt el.

– Sajnos az elgázolt cica állapota válságos, de mindent megteszünk azért, hogy megmentsük az életét – mondták a CicAngyal Macskamentő Egyesületnél, hozzátéve, hogy a kisállat combcsontja, csípője, jobb mellső könyöke is törött. Ami ennél nagyobb baj, hogy van hasűri vérzése is. Az állapota válságos, a következő időszak sorsdöntő lesz.

Az állatmentést szívügyének tekintő, önfeláldozó önkéntes, Hetényi Péter szerint az útra felsétáló, kezes, emberhez szokott macska a sérült kiscica anyukája lehetett. Mivel ritka az egyes alom, őt nem fogta be, hogy haza tudjon menni a többi kicsinyéhez.

Kell a figyelem, a macskaszem...

– Tanulság, hogy a macskaszem kell. Nyár végén, ősszel rövidülnek a nappalok, hamarabb sötétedik. Legyen a biciklik első kerekén macskaszem, mert ha felhajtanak az útra, behajtanak egy kereszteződésbe, az megvillan a közeledő járművek fényszórójának fényében, láthatóvá teszi őket. Persze a prizmák mellett lámpa is legyen. Tartsuk be a megengedett sebességet; sosem lehet tudni, mikor kell váratlanul megállni. Pár méter is sokat jelenthet, és nemcsak macskák kerülhetnek elénk. Legyünk egymás őrangyalai az utakon – fűzték hozzá a rendőrök.