Egy anya figyelmeztet a brutális veszélyre: így tört el a kislánya állkapcsa
Egyre gyakrabban történik baleset az elektromos rollerek használatakor az utakon. Egy édesanya írta meg elektromos rollerező gyermeke történetét, a kislány brutális balesetét.
„Elektromos rollerező gyermekek a kórházakban” kezdettel tette közzé az édesanya említett írását a Békés Vármegyei Rendőrség Facebook-oldala. Megdöbbentő sorok következnek augusztus közepéről, az eltört állkapocsról, gyógyulásról, veszélyekről.
Súlyos baleset az elektromos roller miatt
Sziasztok! Tegnap este óta agyalok, megírjam-e ezt a posztot, de ha csak 1 gyerekhez is eljut, felfogja, megérti és megfogadja, mindenképp szükséges. A tegnapi napunk elég durván alakult – írta az anyuka. „Gyerekek, kiskamaszok. Feszegetik a határaikat, menőznek, rengeteg dolgot csinálnak, akkor is, ha tudják, hogy veszélyes, hogy nem szabad. Ezek egyike az E-ROLLER! Száguldás a Duna parton, az utcákon ezerrel, sisak és védőfelszerelés nélkül. Jó móka. Addig, amíg nem történik baj. De történt. Egy hete az egyik lánykám a barátjával is elesett. Nem volt komoly. Kicsit lehorzsolta a homlokát, az állát, meg feldagadt a szája. A barát nem sérült meg szerencsére. Persze hallgattak, tudták, nagy lecseszés, tiltás várható. Azt mondta, elharapta a száját. Aztán pár nappal később csak kibökte itthon, hogy mi történt. De azt is mondta, már nem fáj annyira. Tegnap reggelinél reccsent egyet az állkapcsa. Gyerekorvossal egyeztetve bevittük a Bethesdába. Panoráma röntgen és a diagnózis.
ELTÖRT AZ ÁLLKAPCSA! Átküldtek minket a Honvéd SBO-ra. Onnan fel a szájsebészeti osztályra. Újabb kivizsgálas, 2 doki, még egy panoráma rtg.”
A jó hír az volt, hogy nem mozdult el az állkapcsa
„Jó hír, hogy nincs elmozdulva. De, hogy ne is legyen, két választásunk volt:
- A light verzió – gumis gézmaszk viselése 2 hétig
- A radikális verzió – 4 csavarral megfúrják alul-felül a fogsorát, összedrótozzák és szintén 2 hétig így marad” – folytatta posztját az édesanya.
„Először az utóbbit szavazta meg a családi kupaktanács, de amikor az orvos hozzátette, ennek az a kockázata, hogy a megfúrt foggyökerek elhalhatnak és elveszítheti a fogait, akkor meggondoltuk magunkat. Maszk lett.
Innentől 2 hétig
- nem beszélhet
- nem ehet semmi szilárdat
- kizárólag folyadékot vehet magához szívószállal
- hanyatt fekve párnákkal kiékelve alhat
Kemény 2 hét lesz. Oda a nyár utolsó két hete.
1 hét múlva kontroll. Ha nem lesz javulás, vagy mégis elmozdul, mert nem tartja be a fentieket, akkor meg kell csavarozni.”
A rolleresdi nem játék
Okuljon mindenkit a mi esetünkből! Ez a rolleresdi nem játék, brutálisan veszélyes! – tette hozzá az édesanya a gyerekek elektromos rollerezésének veszélyeire felhívva a figyelmet.
„Kérem a kedves szülő ismerőseimet, olvassátok ezt fel a gyerekeiteknek, beszélgessetek el róla, milyen lehet 2 hétig ennyire lekorlátozva lenni! Akár meg is oszthatjátok a posztot. Értessétek meg velük, hogy muszáj felvenni a sisakot, a védőfelszerelést, mert egy esetleges balesetnél nagyban csökkentheti a sérülés mértékét.Rosszul érezzük magunkat mi is, a barát is és az ő szülei is. Számtalanszor mantráztuk nekik, hogy nem szabad száguldozni, mert veszélyes, mert baj lehet."
A rendőrség is figyelmeztet a veszélyekre
Le a kalappal a kórház előtt
A fenti esetről beszámoló édesanya megjegyezte, le a kalappal a Bethesda minden dolgozója előtt, a kórházban most voltak ott először. "A dolgozók végtelen türelemmel, szeretettel viseltetnek minden érkező iránt, ami úgy 5 percenként történt, az alaposan és körültekintően dolgozó orvosok előtt, akik úgy indítottak minket útnak, hogy előre lebeszélték az ottani orvossal, hogy érkezünk. Bár épp úton volt a műtőbe. Úgy éreztük magunkat, mintha egy gyermeküdülőben lennénk. Mindenki mosolyog, segít, nem kapkod, nem lekezelő.
A Honvédban sokat kellett várakoznunk mindenhol, ami persze idegőrlő. Átlagos péntek délután a sürgősségin! De ott is maximális figyelem és szakszerű volt az ellátás, az információ-átadás. Kedvesen navigáltak minket az épületkomplexumban. A radiológus csávó vicces sztorikat mesélt, fotókat, videókat mutogatott az úti kalandjairól. Az osztályon nagy volt a pörgés, sok a beteg... Vigyázzatok magatokra és főleg a gyerekeitekre!!! A képen a törött csont látható!”
Az anyuka frissítésként hozzátette:
...megvolt kontroll vizsgálat, szerencsére szépen forr össze a csont. Marad a maszk még egy hétig, nem kell megcsavarozni! A lánykám hihetetlen önfegyelemmel gyógyul.
A szabályos rollerezés szabályai