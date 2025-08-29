Egy anya figyelmeztet a brutális veszélyre: így tört el a kislánya állkapcsa

„Elektromos rollerező gyermekek a kórházakban” kezdettel tette közzé az édesanya említett írását a Békés Vármegyei Rendőrség Facebook-oldala. Megdöbbentő sorok következnek augusztus közepéről, az eltört állkapocsról, gyógyulásról, veszélyekről.

Az elektromos rollerezés számtalan balesetet okozott az elmúlt hetekben is, ebben az esetben eltört a gyermek állkapcsa. Forrás: Facebook

Súlyos baleset az elektromos roller miatt

Sziasztok! Tegnap este óta agyalok, megírjam-e ezt a posztot, de ha csak 1 gyerekhez is eljut, felfogja, megérti és megfogadja, mindenképp szükséges. A tegnapi napunk elég durván alakult – írta az anyuka. „Gyerekek, kiskamaszok. Feszegetik a határaikat, menőznek, rengeteg dolgot csinálnak, akkor is, ha tudják, hogy veszélyes, hogy nem szabad. Ezek egyike az E-ROLLER! Száguldás a Duna parton, az utcákon ezerrel, sisak és védőfelszerelés nélkül. Jó móka. Addig, amíg nem történik baj. De történt. Egy hete az egyik lánykám a barátjával is elesett. Nem volt komoly. Kicsit lehorzsolta a homlokát, az állát, meg feldagadt a szája. A barát nem sérült meg szerencsére. Persze hallgattak, tudták, nagy lecseszés, tiltás várható. Azt mondta, elharapta a száját. Aztán pár nappal később csak kibökte itthon, hogy mi történt. De azt is mondta, már nem fáj annyira. Tegnap reggelinél reccsent egyet az állkapcsa. Gyerekorvossal egyeztetve bevittük a Bethesdába. Panoráma röntgen és a diagnózis.

ELTÖRT AZ ÁLLKAPCSA! Átküldtek minket a Honvéd SBO-ra. Onnan fel a szájsebészeti osztályra. Újabb kivizsgálas, 2 doki, még egy panoráma rtg.”

A jó hír az volt, hogy nem mozdult el az állkapcsa

„Jó hír, hogy nincs elmozdulva. De, hogy ne is legyen, két választásunk volt:

A light verzió – gumis gézmaszk viselése 2 hétig A radikális verzió – 4 csavarral megfúrják alul-felül a fogsorát, összedrótozzák és szintén 2 hétig így marad” – folytatta posztját az édesanya.

„Először az utóbbit szavazta meg a családi kupaktanács, de amikor az orvos hozzátette, ennek az a kockázata, hogy a megfúrt foggyökerek elhalhatnak és elveszítheti a fogait, akkor meggondoltuk magunkat. Maszk lett.

Innentől 2 hétig

nem beszélhet

nem ehet semmi szilárdat

kizárólag folyadékot vehet magához szívószállal

hanyatt fekve párnákkal kiékelve alhat

Kemény 2 hét lesz. Oda a nyár utolsó két hete.