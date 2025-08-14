augusztus 14., csütörtök

A csoda folytatódik

3 órája

Az Eiffel-tornyot Békéscsabán újították fel, visszakerül a helyére

Egyik napról a másikra eltűnt a helyéről az Eiffel-torony. Megdöbbenve látták az arra járók nemrégiben, hogy hiányzik a helyéről. Jó hír, az építmény visszakerül eredeti helyére.

Nyemcsok László

Horribilis pénzt kellett volna áldozni arra, hogy az Eiffel-torony újra régi fényében ragyogjon. Igaz, ez nem a párizsi, hanem a békéscsabai, ami 1:20-as méretarányban készült 25 éve Békéscsabán, a Dobozi úton.

A békéscsabai Eiffel-torony
Az Eiffel-torony újra tündököl. Fotó: Bencsik Ádám 

Két részből áll az építmény

Egy 24 méter magas daru segítségével emelték le az békéscsabai Eiffel-torony 10 méter magas tetejét korábban. Két részből áll ugyanis az építmény, és először a rögzítőcsavaroktól kellett megszabadítani, ezt az építő, Horváth László fia, Viktor végezte el.

– Nem lehetett tovább várni, hozzá kellett nyúlni az Eiffel-toronyhoz – hangsúlyozta a remekmű alkotója, Horváth László. – Pereg róla a festék, festeni, renoválni kellett. Sokan mondták, oda lenne minden, ha tönkremene az Eiffel-torony, mert több vállalkozó például nem utca és házszám szerint hirdeti magát, hanem úgy, hogy az Eiffel-torony szomszédságában, mellette vagy mögötte található meg.

A homokfúvásra 1,2 millió forintos ajánlatot kapott

Csütörtök reggelre Horváth László elkészült a munkák nagy részével, és beavatott abba, mibe került, és mibe kerülhetett volna az építmény felújítása.

–  A homokfúvásra 1,2 millió forintos ajánlatot kaptam, ezt a nyugdíjam nem bírja el, így nem fogadhattam el. Találtam egy olyan békéscsabai céget, amelyik megoldotta az egészet 350 ezer forintért, a festés pedig rám maradt. Ami azonban a lényeg, kész vagyunk, és kedden reggel nyolckor beemeljük a helyére a békéscsabai Eiffel-tornyot.

Párizsban járva lenyűgözte az Eiffel-torony

Korábban írtunk arról, hogy az arra járok meglepve tapasztalták, hogy a helyéről, majd a levegőből a földön kötött ki az Eiffel-torony. A kereskedői, könyvtárosi képesítéssel, víz- és gázszerelői mestervizsgával is rendelkező Horváth László fűnyíró- és kisgépklinikát hozott létre, amit egy ideje már Viktor fia vezet. Ennek az udvarán áll az építmény. Hajdanán Horváth Lászlót Párizsban járva lenyűgözte az Eiffel-torony, és az udvaron felépítette a mását 5-6 emeletnyi magasságban.

Egy kilométernyi szögvasasat használt fel az Eiffel-torony építéséhez

– Párizsba nem utazhatok el naponta, az udvaron viszont mindig láthatom az Eiffel-tornyot. Több mint egy kilométernyi szögvasasat használtam fel a 15 méter magas építményhez, amit statikussal terveztettem – ecsetelte az ezermester. – Egy méter magas betonpillérre került rá az építmény, nehogy kisgyermekek felmásszanak rá, és ezáltal balesetveszélynek legyenek kitéve.

 

 

