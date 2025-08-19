Eltűnt egy időre az Eiffel-torony, de már régi fényében ragyog a Dobozi úton - videóval

Horribilis pénzt kellett volna áldozni arra, hogy az Eiffel-torony újra régi fényében ragyogjon, igaz, ez nem a párizsi, hanem a békéscsabai, ami 1:20-as méretarányban készült 25 éve Békéscsabán, a Dobozi úton.

Régi fényében ragyog az Eiffel-torony a Dobozi úton Fotó: Dinya Magdolna

Fotó: beol.hu

Hozzá kellett nyúlni az Eiffel-toronyhoz

Egy 24 méter magas daru segítségével emelték le az békéscsabai Eiffel-torony 10 méter magas tetejét március elején. Két részből áll ugyanis az építmény – ami Békéscsaba egyik jelképe –, és először a rögzítőcsavaroktól kellett megszabadítani, ezt az építő, Horváth László fia, Viktor végezte el.

– Nem lehetett tovább várni, hozzá kellett nyúlni az Eiffel-toronyhoz – hangsúlyozta a remekmű alkotója, Horváth László. – Pergett róla a festék, festeni, renoválni kellett. Sokan mondták, oda lenne minden, ha tönkremenne az Eiffel-torony, mert több vállalkozó például nem utca és házszám szerint hirdeti magát, hanem úgy, hogy az Eiffel-torony szomszédságában, mellette vagy mögötte található meg.

A nyugdíja a homokfúvási ajánlatot nem bírta el

Horváth László elkészült a munkák nagy részével, és beavatott abba, mibe került, és mibe kerülhetett volna az építmény felújítása.

– A homokfúvásra 1,2 millió forintos ajánlatot kaptam, ezt a nyugdíjam nem bírja el, így nem fogadhattam el. Találtam egy olyan békéscsabai céget, amelyik megoldotta az egészet 350 ezer forintért, a festés pedig rám maradt.

Horváth Lászlót Párizsban járva lenyűgözte az Eiffel-torony

Ami a lényeg, elkészültek, és kedden reggel nyolckor beemelték egy daruval a helyére a békéscsabai Eiffel-tornyot. A kereskedői, könyvtárosi képesítéssel, víz- és gázszerelői mestervizsgával is rendelkező Horváth László fűnyíró- és kisgépklinikát hozott létre, amit egy ideje már Viktor fia vezet. Ennek az udvarán áll az építmény. Hajdanán Horváth Lászlót Párizsban járva lenyűgözte az Eiffel-torony, és az udvaron felépítette a mását 5-6 emeletnyi magasságban.

Egy kilométernyi szögvasasat használt fel az Eiffel-torony építéséhez

– Párizsba nem utazhatok el naponta, az udvaron viszont mindig láthatom az Eiffel-tornyot. Több mint egy kilométernyi szögvasat használtam fel a 15 méter magas építményhez, amit statikussal terveztettem – ecsetelte az ezermester. – Egy méter magas betonpillérre került rá az építmény, nehogy kisgyermekek felmásszanak rá, és ezáltal balesetveszélynek legyenek kitéve.