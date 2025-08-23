Újra megnyílt az Egészségutca Békéscsabán - galériával

Sás Mária, a Békéscsaba Városi Nagycsaládosok Egyesülete elnöke elmondta, az Egészségutca legfőbb célja, hogy minden szempontból támogassák az egészséges jólétet, az egészséges életmódot.

Az Egészségutcában rengeteg program várta az érdeklődet. Fotó: Kiss Zoltán

Számos lehetőség várta a látogatókat

– Legyen ez akár egy betegségmegelőző vizsgálat, akár egy alternatív megoldás, bármi, ami kicsiknek, nagyoknak, időseknek, fiataloknak egyaránt hasznos lehet – tette hozzá Sás Mária, majd kiemelte, az egészség az alap, amire felépítjük álmainkat.

Az egyesület elnöke kifejtette, a kiállítók között ott volt a rendőrség, több egyesület, amelynek tagjai kifejezetten a közösségek erejére, a lélek erősítésére építenek. Emellett eljöttek a programra a büntetés-végrehajtás szakemberei is.

A színpadon salsások, zumbások, a Fittdance Center csapata, az Energy Dance School csapata és a Magyar Szablyavívó Iskola békéscsabai iskolájának tagjai is felléptek.